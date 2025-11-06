कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, CM रेवंत रेड्डी रैली में बोले, माफी की उठी मांग

संक्षेप: राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने सीएम के बयान की निंदा की है। उन्होंने बयान को वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। उनकी तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुसलमानों ने आजादी से काफी पहले ही कांग्रेस के गठन में अहम भूमिका निभाई है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी एक बयान के कारण विवादों में आ गए हैं। खबर है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि कांग्रेस है तो मुस्लिम है। अब एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी ने रेड्डी और कांग्रेस पर समुदाय को बांटने की राजनीति करने के आरोप लगाए। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने सीएम के बयान का बचाव किया है। खास बात है कि 11 नवंबर को जुबली हिल्स उप चुनाव होना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान रेड्डी भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस दौरान उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है तो आप कुछ नहीं हैं।'

तेलंगाना सरकार में शामिल हुए नए मंत्री और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रेड्डी के बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा, 'तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उसमें गलत क्या बोला है। उसका मतलब है कि मुसलमान और कांग्रेस पार्टी एक ही हैं। अगर हर चीज में नेगेटिव निकालेंगे, तो उसका अंत ही नहीं है।'

उन्होंने आगे कहा, 'यहां पर इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाते हुए यही कहूंगा कि सीएम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस पार्टी और मुसलमान एक हैं। अभी से नहीं हैं, कई साल से हैं। आजादी के समय से एक हैं।'

माफी की मांग तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने सीएम के बयान की निंदा की है। उन्होंने बयान को वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। उनकी तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुसलमानों ने आजादी से काफी पहले ही कांग्रेस के गठन में अहम भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल मुसलमानों या किसी भी समुदाय का संरक्षक नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान ने धर्म की आजादी दी है।