Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMuslims are respected if Congress is there CM Revanth Reddy said at the rally demanding an apology
कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, CM रेवंत रेड्डी रैली में बोले, माफी की उठी मांग

कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, CM रेवंत रेड्डी रैली में बोले, माफी की उठी मांग

संक्षेप: राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने सीएम के बयान की निंदा की है। उन्होंने बयान को वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। उनकी तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुसलमानों ने आजादी से काफी पहले ही कांग्रेस के गठन में अहम भूमिका निभाई है।

Thu, 6 Nov 2025 05:56 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी एक बयान के कारण विवादों में आ गए हैं। खबर है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि कांग्रेस है तो मुस्लिम है। अब एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी ने रेड्डी और कांग्रेस पर समुदाय को बांटने की राजनीति करने के आरोप लगाए। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने सीएम के बयान का बचाव किया है। खास बात है कि 11 नवंबर को जुबली हिल्स उप चुनाव होना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान रेड्डी भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस दौरान उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है तो आप कुछ नहीं हैं।'

तेलंगाना सरकार में शामिल हुए नए मंत्री और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रेड्डी के बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा, 'तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उसमें गलत क्या बोला है। उसका मतलब है कि मुसलमान और कांग्रेस पार्टी एक ही हैं। अगर हर चीज में नेगेटिव निकालेंगे, तो उसका अंत ही नहीं है।'

उन्होंने आगे कहा, 'यहां पर इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाते हुए यही कहूंगा कि सीएम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस पार्टी और मुसलमान एक हैं। अभी से नहीं हैं, कई साल से हैं। आजादी के समय से एक हैं।'

माफी की मांग

तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने सीएम के बयान की निंदा की है। उन्होंने बयान को वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। उनकी तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुसलमानों ने आजादी से काफी पहले ही कांग्रेस के गठन में अहम भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल मुसलमानों या किसी भी समुदाय का संरक्षक नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान ने धर्म की आजादी दी है।

भाजपा ने की मुख्यमंत्री के बयान की निंदा

तेलंगाना भाजपा प्रमुख एन रामचंद्र राव ने रेड्डी के बयान की निंदा की है। उन्होंने कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति के आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा, 'दशकों से कांग्रेस समुदायों को बांटकर चलती आ रही है और अब सीएम रेवंत रेड्डी ने इसे साबित कर दिया है। जुबली हिल्स के हिंदुओं ने हर शब्द देखा, सुना और याद रखा है। वो चुनाव की ताकत के जरिए 11 नवंबर को जवाब देंगे।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Congress
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।