हैदराबाद में मंदिर के बाहर मुस्लिम युवक की शर्मनाक हरकत, भड़के हिंदू संगठन
हैदराबाद में एक मंदिर के बाहर एक मुस्लिम युवक द्वारा शौच करने की वजह से मामले में तनाव बढ़ गया है। भाजपा और हिंदू संगठनों ने इस मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की।
हैदराबाद के सफिलगुडा में मंदिर के बाहर एक युवक की शर्मनाक हरकत ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है। भाजपा समेत कई हिंदू संगठनों ने इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 वर्षीय एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। हालांकि, इसके बाद भी संगठनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद भी व्यापक विरोध प्रदर्शन करते हुए, कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अल्ताफ का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में वह मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर शौच करता हुआ नजर आता है। आस पास मौजूद लोग उसे ऐसा करते हुए देखकर भड़क जाते हैं और उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। इसके बाद मामला बढ़ जाता है और हिंदू संगठन के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। मामले को बढ़ता देख पुलिस वहां आती है और अल्ताफ को गिरफ्तार कर लेती है।
प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने पहुंचे तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने पुलिस के ऊपर मामले में ढील देने का आरोप लगाया। आरोपी की मानसिक स्थिति खराब होने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा यह सब बकवास है।
राव ने कहा, "हमें वही पुरानी कहानी सुनने को मिल रही है कि आरोपी ‘मानसिक रूप से विक्षिप्त’ है। यह कोई अकेली घटना नहीं है। हाल के दिनों में हमने तेलंगाना भर में इस तरह की 5 से 6 घटनाएं देखी हैं। ये हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक शांति भंग करने के जानबूझकर किए गए प्रयास हैं।”
भाजपा अध्यक्ष ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की और कांग्रेस और बीआरएस के नेतृत्व वाली सरकार की इस मुद्दे पर चुप्पी पर खेद जताया। उन्होंने कहा, "राज्य में हिंदू खतरे में हैं और भाजपा चुप नहीं बैठेगी। हम उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। इन बार-बार होने वाली घटनाओं को रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि पुलिस 'मुठभेड़' करे या इतनी कड़ी सजा दे कि कोई भी इसे दोहराने की हिम्मत न करे। अन्यथा, ये हमले कभी नहीं रुकेंगे।"
दूसरी तरफ क्षेत्र में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात कर दिया है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने राजनीतिक समूहों और जनता से चल रही जांच में सहयोग करने और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य से बचने का आग्रह किया।