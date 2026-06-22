ईरान युद्ध ने बदली रणनीति, इस मुस्लिम देश को चाहिए भारत की ब्रह्मोस और आकाशतीर; जानें क्यों

ईरान-इजराइल-अमेरिका संघर्ष के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए UAE ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अबू धाबी ने भारत से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और स्वदेशी आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली हासिल करने के लिए औपचारिक प्रारंभिक वार्ता शुरू कर दी है।

ईरान-इजराइल-अमेरिका तनाव के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अबू धाबी ने भारत से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और स्वदेशी आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के लिए प्रारंभिक वार्ता शुरू कर दी है। इंडिया टुडे के अनुसार, सोमवार को सूत्रों ने बताया कि भारत और UAE के बीच खाड़ी देश को भारतीय रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति को लेकर चर्चा चल रही है। इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली प्रमुख हैं। मध्य पूर्व में हालिया संघर्ष और बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए UAE अपनी सैन्य तैयारियों को नई मजबूती प्रदान करने में जुटा हुआ है।

वार्ता से जुड़े सूत्रों ने बताया कि UAE ने ब्रह्मोस और आकाशतीर सहित भारत की कई अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों में गहरी रुचि दिखाई है। दोनों देशों के बीच ये बातचीत शुरुआती चरण में हैं और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि, भारतीय सरकार और UAE प्रशासन ने इस मुद्दे पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

होर्मुज की सुरक्षा और रणनीति हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे के मद्देनजर UAE अपनी रक्षा खरीद नीति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। देश रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहा है, जहां से उसके अधिकांश तेल निर्यात गुजरते हैं। यह कदम अबू धाबी की रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने और उभरते हवाई खतरों से बेहतर मुकाबला करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस साल की शुरुआत में UAE ने दक्षिण कोरिया के साथ 35 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये) का बड़ा रक्षा सहयोग समझौता किया था।

ब्रह्मोस और आकाशतीर के बारे में जानें भारत-रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज परिचालन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है। इसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इसके निर्यात संस्करण की मारक क्षमता करीब 290 किलोमीटर है। चूंकि यह रूस के सहयोग से विकसित हुई है, इसलिए निर्यात के लिए मॉस्को की मंजूरी आवश्यक होगी। सूत्रों का अनुमान है कि मॉस्को और अबू धाबी के अच्छे संबंधों के कारण इस मंजूरी में कोई बाधा नहीं आएगी।

वहीं, आकाशतीर एक पूर्ण स्वचालित वायु रक्षा कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने भारतीय सेना के साथ मिलकर विकसित किया है। यह विभिन्न सेंसरों और हथियार प्लेटफार्मों से प्राप्त जानकारी को स्वचालित रूप से संसाधित कर हवाई खतरों का त्वरित पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञ इसे मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों का प्रभावी पूरक मानते हैं।

बता दें कि UAE पहले से ही अमेरिकी THAAD, पैट्रियट और ATACMS जैसी उन्नत प्रणालियां संचालित कर रहा है। आकाशतीर इनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

भारत-UAE रणनीतिक साझेदारी ये चर्चाएं दोनों देशों के बीच तेजी से मजबूत हो रहे रणनीतिक संबंधों की पृष्ठभूमि में हो रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों ने व्यापार, ऊर्जा, निवेश और रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जिनमें संयुक्त हथियार विकास भी शामिल है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित सौदा नई दिल्ली की अबू धाबी के साथ साझेदारी को और गहरा करने की रणनीति को दर्शाता है, खासकर ऐसे समय में जब सऊदी अरब और पाकिस्तान रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। दक्षिण एशिया सुरक्षा विशेषज्ञ पर्ल पंड्या ने कहा कि भारत-UAE रक्षा संबंध क्षेत्रीय भू-राजनीति और रियाद-अबू धाबी के बीच नेतृत्व प्रतिस्पर्धा को भी ध्यान में रखकर देखे जाने चाहिए।

भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ रहा सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप भारत के रक्षा निर्यात में लगातार उछाल आ रहा है। मार्च 2026 में समाप्त वित्तीय वर्ष में रक्षा निर्यात 4 अरब अमेरिकी डॉलर (37,868 करोड़ रुपये) के पार पहुंच गया, जबकि 2013-14 में यह महज 68 करोड़ रुपये था। मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के सफल उपयोग ने भारतीय हथियारों की विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर और मजबूत किया है।