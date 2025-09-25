जुबीन गर्ग मौत मामला: पुलिस हिरासत में एक म्यूजिशियन, सिंगापुर में था मौजूद

जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत के मामले में असम पुलिस की एसआईटी ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाया। टीम ने म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार, गोस्वामी सिंगापुर यात्रा के दौरान गर्ग के साथ मौजूद थे।

जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत के मामले में असम पुलिस की एसआईटी ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाया। टीम ने म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार, गोस्वामी सिंगापुर यात्रा के दौरान गर्ग के साथ मौजूद थे। हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से गोस्वामी की कस्टडी पर कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले दिन के दौरान एसआईटी ने गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और पूर्वोत्तर भारत महोत्सव (एनईआईएफ) के आयोजक श्यामकानु महंत के घरों पर छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी अपने धीरेनपारा और गीतानगर स्थित आवास पर मौजूद नहीं थे।

इसी दौरान सिद्धार्थ शर्मा के आवास के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। इससे निपटने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। एसआईटी टीम छापे के बाद लौट रही थी, जब गुस्सैल भीड़ ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मुख्य गेट को तोड़ने का प्रयास किया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण यह कोशिश नाकाम रही। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उपद्रव भड़काने के आरोप में भीड़ से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।

दूसरी ओर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर एसआईटी की जांच किसी भी स्तर पर असंतोषजनक पाई जाती है, तो राज्य सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंगापुर यात्रा में गर्ग के साथ रहे सभी व्यक्तियों, जिसमें असम एसोसिएशन के सदस्य और एनईआईएफ आयोजक शामिल हैं, से एसआईटी पूछताछ करेगी। सीएम ने जनता से अपील की कि वे जांच प्रक्रिया पर भरोसा रखें और सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं, क्योंकि इससे जांच बाधित हो सकती है।