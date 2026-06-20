एक आतंकी कैसे बना इंडियन स्पाई, कश्मीर के जेम्स बॉन्ड मुश्ताक अहमद भट की कहानी
1994-95 में मुश्ताक अहमद भट भारतीय सेना के ऑपरेटिव बने। उन्हें जूनियर कमीशन अधिकारी (JCO) के रूप में शामिल किया गया और बाद में कैप्टन के पद तक प्रमोशन दिया गया। सेना के लिए उन्होंने कट्टरपंथी आतंकियों की पहचान की।
कश्मीर के पुलवामा जिले के एक साधारण परिवार में जन्मे मुश्ताक अहमद भट की जिंदगी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। 1980 के दशक के अंत में जब घाटी में आतंकवाद चरम पर था और कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, तब महज 18-19 वर्ष की उम्र में मुश्ताक ने बंदूकधारियों का सम्मान और ताकत देखी। परिवार की सुरक्षा और अपनी हैसियत बनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) जाने का फैसला किया। जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क के माध्यम से वे पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्हें हथियार चलाने, विस्फोटक बनाने और आईईडी तैयार करने की कठोर ट्रेनिंग दी गई। अफगानिस्तान के जलालाबाद और खोस्त क्षेत्र में उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। हालांकि उनका असली मकसद जिहाद नहीं, बल्कि परिवार को बचाना था। पाकिस्तान के दोहरे व्यवहार और इस्लाम के नाम पर राजनीति को समझते हुए वे जल्द ही मोहभंग हो गए।
जुलाई 1990 में मुश्ताक कश्मीर लौटे और इश्फाक उपनाम से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए। शुरुआत में वे सैयद सलाहुद्दीन जैसे ऑपरेटर्स के तहत हमलों में भाग लेने को मजबूर थे। लेकिन 1994 में एक गोलीबारी से बचने के लिए उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक अधिकारी से गुप्त संपर्क किया और आतंकियों के ठिकानों, घुसपैठ मार्गों व योजनाबद्ध हमलों की अहम जानकारी दी। इससे वे डबल एजेंट बन गए। 1994 से 1999 तक उन्होंने दोहरी जिंदगी जिया। एक तरफ आतंकियों के बीच अपनी पहचान बनाए रखी, दूसरी तरफ भारतीय सेना और बीएसएफ को खुफिया जानकारी पहुंचाई। कारगिल हमले की योजना के बारे में भी उन्होंने सेना को पहले से सूचित किया, जिससे कई जानें बचाई गईं। इस दौरान दोनों पक्षों से जान का खतरा हमेशा बना रहा।
कैसे बने भारतीय सेना के ऑपरेटिव
1994-95 में मुश्ताक अहमद भट औपचारिक रूप से भारतीय सेना के ऑपरेटिव बने। उन्हें जूनियर कमीशन अधिकारी (JCO) के रूप में शामिल किया गया और बाद में कैप्टन के पद तक प्रमोशन दिया गया। सेना के लिए उन्होंने कट्टरपंथी आतंकियों की पहचान की, जो नागरिकों की हत्या करते थे या इस्लाम के नाम पर हिंसा को जायज ठहराते थे। उनकी खुफिया जानकारी और अनुभव से सेना ने कई सफल ऑपरेशन किए, बंधक छुड़ाए और बड़े हमलों को रोका। मुश्ताक ने 300 से अधिक आतंकियों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। वे कहते हैं कि उन्होंने एक कैटेगरी बनाई और ऐसे तत्वों को निशाना बनाया।
आतंकियों को खत्म करने में बड़ी भूमिका
मुश्ताक अहमद भट ने न केवल आतंकियों को खत्म किया, बल्कि युवाओं को उग्रवाद छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया। दर्जनों युवाओं को मुख्यधारा में लाकर उन्होंने उन्हें क्षेत्रीय सेना (टेरिटोरियल आर्मी) में शामिल होने के लिए राजी किया। आज उन्हें कश्मीर के जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। आतंकी जीवन में इश्फाक और सेना के साथ रोमियो उपनाम से पुकारा जाने वाला मुश्ताक अहमद भट कैप्टन के पद से रिटायर हुए। मुश्ताक अहमद भट की कहानी साबित करती है कि गलत रास्ते से भी सही दिशा में लौटा जा सकता है और एक व्यक्ति पूरे इलाके की शांति में अहम योगदान दे सकता है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें