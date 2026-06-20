1994-95 में मुश्ताक अहमद भट भारतीय सेना के ऑपरेटिव बने। उन्हें जूनियर कमीशन अधिकारी (JCO) के रूप में शामिल किया गया और बाद में कैप्टन के पद तक प्रमोशन दिया गया। सेना के लिए उन्होंने कट्टरपंथी आतंकियों की पहचान की।

कश्मीर के पुलवामा जिले के एक साधारण परिवार में जन्मे मुश्ताक अहमद भट की जिंदगी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। 1980 के दशक के अंत में जब घाटी में आतंकवाद चरम पर था और कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, तब महज 18-19 वर्ष की उम्र में मुश्ताक ने बंदूकधारियों का सम्मान और ताकत देखी। परिवार की सुरक्षा और अपनी हैसियत बनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) जाने का फैसला किया। जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क के माध्यम से वे पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्हें हथियार चलाने, विस्फोटक बनाने और आईईडी तैयार करने की कठोर ट्रेनिंग दी गई। अफगानिस्तान के जलालाबाद और खोस्त क्षेत्र में उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। हालांकि उनका असली मकसद जिहाद नहीं, बल्कि परिवार को बचाना था। पाकिस्तान के दोहरे व्यवहार और इस्लाम के नाम पर राजनीति को समझते हुए वे जल्द ही मोहभंग हो गए।

जुलाई 1990 में मुश्ताक कश्मीर लौटे और इश्फाक उपनाम से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए। शुरुआत में वे सैयद सलाहुद्दीन जैसे ऑपरेटर्स के तहत हमलों में भाग लेने को मजबूर थे। लेकिन 1994 में एक गोलीबारी से बचने के लिए उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक अधिकारी से गुप्त संपर्क किया और आतंकियों के ठिकानों, घुसपैठ मार्गों व योजनाबद्ध हमलों की अहम जानकारी दी। इससे वे डबल एजेंट बन गए। 1994 से 1999 तक उन्होंने दोहरी जिंदगी जिया। एक तरफ आतंकियों के बीच अपनी पहचान बनाए रखी, दूसरी तरफ भारतीय सेना और बीएसएफ को खुफिया जानकारी पहुंचाई। कारगिल हमले की योजना के बारे में भी उन्होंने सेना को पहले से सूचित किया, जिससे कई जानें बचाई गईं। इस दौरान दोनों पक्षों से जान का खतरा हमेशा बना रहा।

कैसे बने भारतीय सेना के ऑपरेटिव 1994-95 में मुश्ताक अहमद भट औपचारिक रूप से भारतीय सेना के ऑपरेटिव बने। उन्हें जूनियर कमीशन अधिकारी (JCO) के रूप में शामिल किया गया और बाद में कैप्टन के पद तक प्रमोशन दिया गया। सेना के लिए उन्होंने कट्टरपंथी आतंकियों की पहचान की, जो नागरिकों की हत्या करते थे या इस्लाम के नाम पर हिंसा को जायज ठहराते थे। उनकी खुफिया जानकारी और अनुभव से सेना ने कई सफल ऑपरेशन किए, बंधक छुड़ाए और बड़े हमलों को रोका। मुश्ताक ने 300 से अधिक आतंकियों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। वे कहते हैं कि उन्होंने एक कैटेगरी बनाई और ऐसे तत्वों को निशाना बनाया।