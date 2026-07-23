लड़कियों पर बल प्रयोग देख अत्यंत पीड़ा हुई, छात्र आंदोलन पर मुरली मनोहर जोशी का बड़ा बयान
मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि उन्हें यह देखकर अत्यंत पीड़ा हुई कि महिलाओं और युवतियों को निर्मम बल का इस्तेमाल किया गया। ऐसे बल प्रयोग से तो भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने छात्रों- खासकर महिलाओं और लड़कियों पर हुए बल प्रयोग पर दुख जताया है। जोशी ने कहा है कि उन्हें यह देखकर अत्यंत पीड़ा हुई कि महिलाओं और युवतियों को निर्मम बल का इस्तेमाल किया गया। ऐसे बल प्रयोग से तो भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा।
भाजपा के वयोवृद्ध नेता मुरली मनोहर जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''यह देखना अत्यन्त पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। इन्हें सहानुभूति तथा दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा, जिससे बलपूर्वक निपटा जाए। मुझे यह देखकर अत्यन्त पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा।''
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। नीट पेपर लीक के मसले पर हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में देशभर से आए छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। इनकी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिपद से हटाने की है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस मुद्दे पर लगभग 25 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। शुरुआत में वे जंतर-मंतर पर थे, लेकिन कुछ दिन पहले पुलिस ने उन्हें पहले सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया और फिर वहां से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करवा दिए गए।
20 जुलाई को सीजेपी ने संसद चलो मार्च बुलाया था। इसमें देशभर से बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। दिल्ली की सड़कों पर कई घंटों तक ये छात्र प्रदर्शन करते रहे और कुछ तो संसद के बेहद करीब पहुंच गए थे। इस दौरान, कई बार पुलिस ने आंसू गैस और कथित तौर पर लाठीचार्ज भी किया। इससे कई छात्र-छात्राओं को चोट आईं। वहीं, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अब सीजेपी की मांग उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है, जिनके ऐक्शन से छात्र घायल हुए। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन को विपक्षी दलों का भी पूरा साथ मिला है। उधर, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। पिछले 24 घंटे में चार बार चर्चा करने के लिए सीजेपी को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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