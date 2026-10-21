10 साल की बच्ची पर मर्डर का केस दर्ज, किसकी जान लेने के आरोप? बिल्डिंग से नीचे फेंका था

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। अब दस वर्षीय आरोपी पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। किसकी जान लेने के आरोप हैं?

मुंबई में दस वर्षीय बच्ची के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया है। उस पर एक 18 महीने की बच्ची का हत्या के आरोप हैं। दरअसल हाल ही में मुंबई के गोरेगांव इलाके से एक सनसनीखेज घटना सामने आई थी। यहां एक बहुमंजिला इमारत से गिरकर एक 18 महीने की बच्ची की मौत हो गई थी। पहले मामला हादसा लगा। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो हड़कंप मच गया।

फुटेज में कथित तौर पर बच्ची की पड़ोसी, 10 वर्षीय एक दस वर्षीय लड़की उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकते नजर आई। अब हादसे के चार दिन बाद डिंडोशी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। एफआईआर मृत बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

सीसीटीवी फुटेज से हुआ खौफनाक खुलासा घटना 14 अक्टूबर की रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच की है। छठी मंजिल पर रहने वाली 18 महीने की बच्ची अपने घर के बाहर कॉरिडोर में खेल रही थी। बच्ची जब काफी देर तक नजर नहीं आई, तो मां ने उसके 12 साल के बड़े भाई को देखने भेजा। इस दौरान भाई ने जब नीचे झांका, तो उसे बेसमेंट में अपनी बहन के कपड़ों जैसी ड्रेस पहने कोई गिरा हुआ दिखा।

नहीं बच सकी बच्ची भाई ने फौरन मां को इसके बारे में बताया। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से घायल बच्ची को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उनकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को ऐक्सिडेंटल डेथ के रूप में दर्ज कर लिया। हालांकि बच्ची की मां को शक हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि मृत बच्ची के माता-पिता ने आरोप लगाया कि बच्ची को जानबूझकर गिरा दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में यह शक सही साबित होता नजर आया।

कैसे हुआ शक? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मां ने पुलिस को दिए बयान में बताया, “छठी मंजिल की रेलिंग करीब साढ़े तीन फीट ऊंची है, मेरी बच्ची खुद वहां से नहीं गिर सकती थी। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, तो देखा कि 10 साल की पड़ोसी बच्ची ने इशारा करके मेरी बेटी को लिफ्ट के पास बुलाया फिर उसे उठाकर सीढ़ियों के गैप से नीचे फेंक दिया और भाग गई।”

जानकारी के मुताबिक 10 वर्षीय बच्ची का परिवार घटना से महज 15 दिन पहले ही उस सोसायटी में शिफ्ट हुआ था। अब खबर है कि हादसे के बाद वे लोग सोसायटी छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं।