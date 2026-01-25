Hindustan Hindi News
मुंब्रा को हरा बना देंगे; बयान पर AIMIM पार्षद सहर शेख ने मांगी माफी, जानें क्या कहा

संक्षेप:

मुंब्रा को रंगकर हरा करने वाली टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच एआईएमआईएम की नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख ने स्पष्ट किया है कि उनकी टिप्पणी पार्टी के हरे रंग के झंडे और चुनावी सफलता को दर्शाने के लिए थी, और अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए वह माफी मांगती हैं।

Jan 25, 2026 09:20 pm IST Devendra Kasyap भाषा, ठाणे
‘मुंब्रा को रंगकर हरा करने’ वाली टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच एआईएमआईएम की नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख ने स्पष्ट किया है कि उनकी टिप्पणी पार्टी के हरे रंग के झंडे और चुनावी सफलता को दर्शाने के लिए थी, और अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए वह माफी मांगती हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। शेख से बार-बार संपर्क करने की कोशिश करने के बावजूद उनसे कोई जवाब नहीं मिला।

ठाणे में 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनाव में वार्ड 30 से जीत के बाद, शेख ने कहा था कि अगले पांच वर्षों में मुंब्रा में हर उम्मीदवार एआईएमआईएम का होगा। मुस्लिम बहुल मुंब्रा, जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) विधायक जितेंद्र आव्हाड की मुंब्रा-कलवा सीट का हिस्सा है। राकांपा (शप) की कुछ इलाकों में मजबूत पकड़ है। उन्होंने आव्हाड पर कटाक्ष करते हुए कहा था, ‘‘मुंब्रा को पूरी तरह हरा रंग देना चाहिए।’’ लेकिन इस टिप्पणी से भाजपा और शिवसेना के साथ जुबानी जंग छिड़ गई।

मुंब्रा पुलिस के अनुसार, शेख ने 23 जनवरी को स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी पार्टी के झंडे और चुनाव चिह्न के संदर्भ में थी, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के इरादे से की गई थी। पुलिस ने एक पत्र में कहा कि उन्होंने कहा है कि वह तिरंगे के लिए जीती-मरती हैं और उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।

हालांकि, अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से और लिखित रूप में माफी मांगी है। यह पत्र पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें मुंब्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे का हवाला दिया गया है।

मुंब्रा पुलिस ने उन्हें ‘भड़काऊ’ टिप्पणियों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत नोटिस जारी किया और उन्हें ‘सार्वजनिक भाषणों में अत्यधिक सावधानी बरतने और भावनाओं को भड़काने वाले बयानों से बचने’ के लिए कहा। शेख का हवाला देते हुए ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एआईएमआईएम) के नेता इम्तियाज जलील ने शनिवार को कहा कि पार्टी का इरादा पूरे महाराष्ट्र के संदर्भ में एक जैसा है।

