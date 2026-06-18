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'मुंबई में ऐसा पहले कभी नहीं देखा...' बीच पर सोने को मजबूर सैकड़ों लोग; छिड़ी गई बहस

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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मुंबई के वर्सोवा बीच पर रात में सोते लोगों का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। भीषण गर्मी के बीच पब्लिक स्पेस और प्रवासन को लेकर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। पूरी रिपोर्ट।

'मुंबई में ऐसा पहले कभी नहीं देखा...' बीच पर सोने को मजबूर सैकड़ों लोग; छिड़ी गई बहस

मायानगरी मुंबई में इन दिनों भीषण गर्मी, उमस और बिजली कटौती ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन तस्वीरों में दर्जनों लोग रात के अंधेरे में मुंबई के वर्सोवा बीच की रेत पर चादर बिछाकर सोते हुए नजर आ रहे हैं। यह दृश्य सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि मुंबई शहर में रहने वाले गरीब तबके और झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों की उस मजबूरी को बयां करता है जो आसमान से बरसती आग और बिना बिजली की रातों में घुटने को मजबूर हैं।

मुख्य समस्या और कारण क्या हैं?

ये कोई अतिक्रमणकारी या बेघर लोग नहीं हैं, बल्कि वर्सोवा बीच से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित बस्तियों और झुग्गियों में रहने वाले नागरिक हैं। मुंबई में इस साल पड़ रही अप्रत्याशित गर्मी और चिपचिपी उमस ने घरों के भीतर रहना दुश्वार कर दिया है। इन झुग्गियों में एस्बेस्टस या टिन की छतें होती हैं जो दिनभर की तेज धूप में भट्टी की तरह तप जाती हैं। रात के समय भी ये छतें ठंडी नहीं होतीं।

इसके ऊपर से बार-बार होने वाली बिजली कटौती ने समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। पंखे न चलने और वेंटिलेशन की भारी कमी के कारण इन छोटे-छोटे कमरों में सोना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में राहत की सांस लेने और समंदर की ठंडी हवाओं के सहारे अपनी रात काटने के लिए ये लोग परिवार सहित बीच पर आ जाते हैं। रात भर खुली हवा में सोने के बाद, सुबह होते ही ये सभी वापस अपने घरों और फिर अपने-अपने काम पर लौट जाते हैं।

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इन तस्वीरों ने एक तीखी बहस छेड़ दी है। एक तरफ कुछ लोग इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। उनका तर्क है कि सार्वजनिक स्थानों का इस तरह से इस्तेमाल शहर की सुंदरता को खराब करता है। कुछ यूजर्स ने चिंता जताई है कि खुले मैदानों और बीच पर इस तरह सोने की आदत भविष्य में स्थायी अतिक्रमण और नई झुग्गियों का रूप ले सकती है।

'रहने की जगह नहीं है, तो मुंबई छोड़ दें'

वीडियो शेयर करने वाले एक एक्स यूजर ने इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। यूजर ने क्लिप के साथ कैप्शन में लिखा, "यह वीडियो वर्सोवा का है। हाल ही में भायंदर खाड़ी से भी ऐसा ही एक वीडियो देखा था। मैंने मुंबई में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अगर आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो कृपया मुंबई छोड़ दें, लेकिन सार्वजनिक जगहों को इस तरह से खराब न करें।" इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अन्य यूजर ने भी दावा किया कि उसने बांद्रा के कार्टर रोड पर भी पिछली रात बिल्कुल ऐसा ही नजारा देखा था।

वहीं दूसरी ओर, एक बहुत बड़ा वर्ग इन लोगों के समर्थन में उतर आया है। सहानुभूति रखने वाले नागरिकों का कहना है कि ये वही लोग हैं जो दिन भर ओला-उबर चलाते हैं, घरों में काम करते हैं, और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनके बिना मुंबई की रफ्तार पूरी तरह से थम जाएगी। एक यूजर ने लिखा कि चिलचिलाती गर्मी में टिन की छतों के नीचे सोना किसी यातना से कम नहीं है। दिनभर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद अगर उन्हें चैन की नींद नहीं मिलेगी, तो वे अगले दिन शहर की सेवा कैसे करेंगे?

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शहरी बुनियादी ढांचे की विफलता

यह घटना केवल वर्सोवा बीच तक सीमित नहीं है। ऐसी ही तस्वीरें बांद्रा के कार्टर रोड और भायंदर खाड़ी से भी सामने आई हैं, जहां लोग फ्लाईओवरों के नीचे या खुले मैदानों में सोते देखे गए हैं। यह स्थिति मुंबई में किफायती आवास की भारी कमी और अनियंत्रित पलायन के कारण पैदा हुए बुनियादी ढांचे के चरमराते संकट को उजागर करती है।

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लेखक के बारे में

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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