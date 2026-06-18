'मुंबई में ऐसा पहले कभी नहीं देखा...' बीच पर सोने को मजबूर सैकड़ों लोग; छिड़ी गई बहस

मुंबई के वर्सोवा बीच पर रात में सोते लोगों का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। भीषण गर्मी के बीच पब्लिक स्पेस और प्रवासन को लेकर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। पूरी रिपोर्ट।

मायानगरी मुंबई में इन दिनों भीषण गर्मी, उमस और बिजली कटौती ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन तस्वीरों में दर्जनों लोग रात के अंधेरे में मुंबई के वर्सोवा बीच की रेत पर चादर बिछाकर सोते हुए नजर आ रहे हैं। यह दृश्य सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि मुंबई शहर में रहने वाले गरीब तबके और झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों की उस मजबूरी को बयां करता है जो आसमान से बरसती आग और बिना बिजली की रातों में घुटने को मजबूर हैं।

मुख्य समस्या और कारण क्या हैं? ये कोई अतिक्रमणकारी या बेघर लोग नहीं हैं, बल्कि वर्सोवा बीच से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित बस्तियों और झुग्गियों में रहने वाले नागरिक हैं। मुंबई में इस साल पड़ रही अप्रत्याशित गर्मी और चिपचिपी उमस ने घरों के भीतर रहना दुश्वार कर दिया है। इन झुग्गियों में एस्बेस्टस या टिन की छतें होती हैं जो दिनभर की तेज धूप में भट्टी की तरह तप जाती हैं। रात के समय भी ये छतें ठंडी नहीं होतीं।

इसके ऊपर से बार-बार होने वाली बिजली कटौती ने समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। पंखे न चलने और वेंटिलेशन की भारी कमी के कारण इन छोटे-छोटे कमरों में सोना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में राहत की सांस लेने और समंदर की ठंडी हवाओं के सहारे अपनी रात काटने के लिए ये लोग परिवार सहित बीच पर आ जाते हैं। रात भर खुली हवा में सोने के बाद, सुबह होते ही ये सभी वापस अपने घरों और फिर अपने-अपने काम पर लौट जाते हैं।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इन तस्वीरों ने एक तीखी बहस छेड़ दी है। एक तरफ कुछ लोग इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। उनका तर्क है कि सार्वजनिक स्थानों का इस तरह से इस्तेमाल शहर की सुंदरता को खराब करता है। कुछ यूजर्स ने चिंता जताई है कि खुले मैदानों और बीच पर इस तरह सोने की आदत भविष्य में स्थायी अतिक्रमण और नई झुग्गियों का रूप ले सकती है।

'रहने की जगह नहीं है, तो मुंबई छोड़ दें' वीडियो शेयर करने वाले एक एक्स यूजर ने इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। यूजर ने क्लिप के साथ कैप्शन में लिखा, "यह वीडियो वर्सोवा का है। हाल ही में भायंदर खाड़ी से भी ऐसा ही एक वीडियो देखा था। मैंने मुंबई में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अगर आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो कृपया मुंबई छोड़ दें, लेकिन सार्वजनिक जगहों को इस तरह से खराब न करें।" इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अन्य यूजर ने भी दावा किया कि उसने बांद्रा के कार्टर रोड पर भी पिछली रात बिल्कुल ऐसा ही नजारा देखा था।

वहीं दूसरी ओर, एक बहुत बड़ा वर्ग इन लोगों के समर्थन में उतर आया है। सहानुभूति रखने वाले नागरिकों का कहना है कि ये वही लोग हैं जो दिन भर ओला-उबर चलाते हैं, घरों में काम करते हैं, और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनके बिना मुंबई की रफ्तार पूरी तरह से थम जाएगी। एक यूजर ने लिखा कि चिलचिलाती गर्मी में टिन की छतों के नीचे सोना किसी यातना से कम नहीं है। दिनभर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद अगर उन्हें चैन की नींद नहीं मिलेगी, तो वे अगले दिन शहर की सेवा कैसे करेंगे?