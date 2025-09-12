Mumbai Serial blasts Acquitted man seeks Rs 9 cr compensation for 9 years in jail 9 साल जेल में रखा, 9 करोड़ रुपए दो; हाईकोर्ट से बरी हुए शख्स ने मांगा हर्जाना, क्या मामला?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMumbai Serial blasts Acquitted man seeks Rs 9 cr compensation for 9 years in jail

9 साल जेल में रखा, 9 करोड़ रुपए दो; हाईकोर्ट से बरी हुए शख्स ने मांगा हर्जाना, क्या मामला?

बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के तहत बरी हुए एक शख्स ने बड़ी मांग कर दी है। शख्स ने कहा है कि 9 साल तक जेल में रहने की वजह से उसके परिवार को काफी कुछ सहना पड़ा, और इसीलिए उसे मुआवजा मिलना चाहिए।

Jagriti Kumari पीटीआई, मुंबईFri, 12 Sep 2025 11:23 PM
share Share
Follow Us on
9 साल जेल में रखा, 9 करोड़ रुपए दो; हाईकोर्ट से बरी हुए शख्स ने मांगा हर्जाना, क्या मामला?

मुंबई में 2006 के सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी हुए एक शख्स ने उसे बिना वजह कैद में रखे जाने और हिरासत में मिली यातनाओं का हवाला देते हुए हर्जाने की मांग की है। अब्दुल वाहिद शेख नाम के शख्स ने कहा है कि उसे बिना गलती के 9 साल तक जेल में रखा गया और इसीलिए उसे 9 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। उसने शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग में आवेदन दायर कर पुनर्वास के लिए भी मदद मांगी है।

जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट से जुड़े केस की जांच के दौरान वाहिद शेख को महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 9 साल जेल में रहने के बाद 2015 में विशेष अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। उनकी अर्जी में कहा गया कि जेल में बिताया गया यह समय उनके करियर, शिक्षा और निजी जिंदगी के लिए कभी ना भरने वाला नुकसान साबित हुआ। साथ ही हिरासत के दौरान उसे यातनाएं दी गईं जिसकी वजह से उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ा।

'आतंकवादी कहे जाने का ठप्पा'

शेख ने बताया कि वह फिलहाल एक स्कूल शिक्षक का काम कर रहे हैं और परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी पर आतंकवादी कहे जाने का ठप्पा भी लगा है और इस वजह से बाहर आने के बाद नौकरी ढूंढना मुश्किल हो गया। उन्होंने आगे बताया कि जेल में रहने के दौरान उनके परिवार को सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक तकलीफें उठानी पड़ीं। इतना ही नहीं उन पर करीब 30 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया।

ये भी पढ़ें:बुलंदशहर जेल में बंद कैदी की रील वायरल, छह महीने के भीतर तीसरा मामला

दस साल तक इंतजार क्यों?

अपनी याचिका में शेख ने कहा कि उन्होंने दस साल तक मुआवजे की मांग नहीं की क्योंकि उनके बाकी सह-आरोपी दोषी करार दिए गए थे। याचिका में शेख ने लिखा, "मैंने इंतजार किया कि जब तक मेरे सभी सह-आरोपी बरी होकर निर्दोष साबित नहीं हो जाते, तब तक मैं मुआवजे की मांग नहीं करूंगा।" शेख की अर्जी में ऐसे कई मामलों का भी हवाला दिया गया है, जिनमें मानवाधिकार आयोग ने गलत तरीके से कैद में रहे लोगों को मुआवजा दिया था।

180 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत

गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन नेटवर्क पर हुए 7 धमाकों में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। विशेष अदालत ने 2015 में जहां शेख को बरी कर दिया, वहीं बाकी 12 आरोपियों में से 5 को फांसी और सात को उम्रकैद की सजा दी गई थी। हालांकि जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा।

Maharashtra News Jail
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।