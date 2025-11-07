Hindustan Hindi News
पाकिस्तान में बैठा मुंबई सीरियल ब्लास्ट का आरोपी, करोड़ों की संपत्ति की होने जा रही नीलामी

संक्षेप: मुंबई में सीरियल ब्लास्ट के आरोपी टाइगर मेमन की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जाएगी और जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू होगी। धमाकों के बाद से ही मेमन फरार है।  

Fri, 7 Nov 2025 12:44 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी टाइगर मेमन और उसके परिवार की संपत्तियों पर अब एजेंसियों का हथौड़ा चलने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक मेमन और उसके परिवार की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। इसमें एक फ्लैट भी शामिल है जिसमें बैठकर आतंकियों ने धमाके की साजिश रची थी। एजेंसी को 17 संपत्तियों के बारे में पता चला है जो कि मेमन के नाम पर ही दर्ज हैं।

SAFEMA ने अब तक आठ संपत्तियां अपने कब्जे में ली हैं। इनमें से तीन प्लैट हैं जो कि अल हुसैनी बिल्डिंग में हैं। यह बिल्डिंग केंद्रीय मंबई के महिम इलाके में है। यहीं पर मेमन का परिवार रहता है। टाइगर मेमन के अलावा उसके पांच भाई, मां और अन्य लोग यही पर रहते थे। इसके अलावा चार अन्य संपत्तियां भी परिवार के ही सदस्यों के नाम पर दर्ज हैं। पांच अन्य संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया जारी है। उन्हें खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियां इन संपत्तियों के मूल्य का निर्धारण कर रही हैं।

कहां है टाइगर मेमन

मुंबई में सीरियल ब्लास्ट के बाद से ही टाइगर मेमन फरारा है। माना जा रहा है कि वह पाकिस्तान में है। 12 मार्च 1993 को 12 जगहों पर हुए बम धमाकों में कम से कम 257 लोग मारे गए थे। उसके भाई याकूब मेमन को2015 में ही फांसी दे दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने क बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि दिसंबर या फिर जनवरी में इन संपत्तियों की नीलामी होगी।

सीबीआई क मुताबिक मेमन के ही फ्लैट में एक बार साजिश को लेकर मीटिंग हुई थी। मेमन के परिवार के पांचवीं और छठी मंजिल पर तीन फ्लैट हैं। 34 साल पहले ही एजेंसियों ने टाइगर मेमन के परिवार फ्लैट सीज किए थे। मेमन के नाम पर एक 10 हजार स्क्वायर मीर का भूमिखंड है। इसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपये है।

