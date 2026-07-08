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हमारी आदत अपनी ही मातृभूमि को लूटने की है, बारिश में सड़कें देख भड़के जज

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी घुगे ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने खासतौर से अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और कहा कि सिर्फ BMC को दोष नहीं दे सकते।

हमारी आदत अपनी ही मातृभूमि को लूटने की है, बारिश में सड़कें देख भड़के जज

मुंबई में बारिश के बाद हुए जलभराव के बाद बंबई उच्च न्यायालय ने जनता पर ही सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को BMC यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका को दोष देना बंद कर देना चाहिए। दरअसल, कोर्ट में जस्टिस अतिक्रमण, बंद नाले जैसे मुद्दों की ओर इशारा कर रहे थे। हाल ही में हुई लगातार बारिश के चलते मुंबई और पुणे समेत कई शहरों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी।

हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी घुगे और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच ने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को नोटिस जारी किया है। दरअसल, यह कदम BMC की याचिका पर उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि सायन-ट्रांबे मार्ग पर अपने हिस्से से अतिक्रमण हटा दिया गया और बची हुई जमीन DAE की है। इस याचिका के जरिए सड़क को चौड़ी करने के लिए जमीन देने का अनुरोध किया गया था।

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भड़क गए जज

सीजे घुगे ने कहा, 'मुंबई की सड़कों पर पानी देखना हमारी किस्मत है...। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते।' उन्होंने कहा कि हम जमीनें हड़पने में बहुत माहिर हैं। उन्होंने कहा, 'जमीन हड़पने की हमें एक अजीब सी आदत है। हम उसमें सारा कचरा और मलबा डाल देते हैं, नालियां बंद कर देते हैं। हमारे यहां फुटपाथ पर ब्लॉक लगाए जाते हैं। जनप्रतिनिधि उनका उद्घाटन करते हैं और फिर वे पार्किंग बन जाते हैं। मुंबई में जरा सी बारिश से ही सड़कें जाम हो जाती हैं। यह सब हमारी ही करतूत है।'

उन्होंने कहा, 'हमें कॉर्पोरेशन को दोष देना बंद कर देना चाहिए। कॉर्पोरेशन ने हमें नालियां दीं। हमने उन्हें भर दिया। उन्होंने फुटपाथ पर ब्लॉक लगाए। हमने वहां कार पार्क करना शुरू कर दिया। कॉर्पोरेशन ने हमें फुटपाथ दिए, लेकिन वहां पाव भाजी, पाव मसाला, साबुदाना वड़ा... स्टॉल लगाने शुरू कर दिए।'

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जमकर हुए नाराज

उन्होंने कहा, 'आप चल भी नहीं सकते। कॉर्पोरेशन इसमें क्या करेगा? हमारी आदत अपनी ही मातृभूमि को लूटने की है। हम जमीन हड़पते हैं और इसके बाद वहां दुकानें लगा देते हैं और ये सब गैर कानूनी ढंग से करते हैं।'

कानून का ज्ञान देने वालों पर भी भड़के

जस्टिस घुगे ने कहा, 'हम कॉर्पोरेशन अतिक्रमण हटाने आता है, तो आप कहते हैं कि हमें 7 दिनों का नोटिस दीजिए। इसके बाद अचानक कानून की किताबें खोल लेते हैं और आप कानून पढ़ने लगते हैं। जब आप जमीन हड़पते हैं, तो कोई कानून नहीं पड़ता। मुंबई में ऐसे ही चल रहा है। सड़कों पर पानी देखना हमारी किस्मत है। हम कुछ नहीं कर सकते।'

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याचिका में क्या

बीएमसी की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मिलिंद साठे ने कहा कि 30 फीट चौड़ी रोड से अतिक्रमण हटा दिया गया है। साथ ही कहा कि सड़क को 50 फीट चौड़ी करने के लिए और जो जमीन चाहिए, वो DAE के पास है। उन्होंने कहा कि अगर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 50 फीट चौड़ी रोड चाहता है, तो BMC तैयार है, लेकिन इसके लिए 30 से 50 फीट जमीन देनी होगी। इस मामले में आगे की सुनवाई जुलाई के अंत में होगी।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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