हमारी आदत अपनी ही मातृभूमि को लूटने की है, बारिश में सड़कें देख भड़के जज

बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी घुगे ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने खासतौर से अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और कहा कि सिर्फ BMC को दोष नहीं दे सकते।

मुंबई में बारिश के बाद हुए जलभराव के बाद बंबई उच्च न्यायालय ने जनता पर ही सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को BMC यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका को दोष देना बंद कर देना चाहिए। दरअसल, कोर्ट में जस्टिस अतिक्रमण, बंद नाले जैसे मुद्दों की ओर इशारा कर रहे थे। हाल ही में हुई लगातार बारिश के चलते मुंबई और पुणे समेत कई शहरों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी।

हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी घुगे और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच ने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को नोटिस जारी किया है। दरअसल, यह कदम BMC की याचिका पर उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि सायन-ट्रांबे मार्ग पर अपने हिस्से से अतिक्रमण हटा दिया गया और बची हुई जमीन DAE की है। इस याचिका के जरिए सड़क को चौड़ी करने के लिए जमीन देने का अनुरोध किया गया था।

भड़क गए जज सीजे घुगे ने कहा, 'मुंबई की सड़कों पर पानी देखना हमारी किस्मत है...। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते।' उन्होंने कहा कि हम जमीनें हड़पने में बहुत माहिर हैं। उन्होंने कहा, 'जमीन हड़पने की हमें एक अजीब सी आदत है। हम उसमें सारा कचरा और मलबा डाल देते हैं, नालियां बंद कर देते हैं। हमारे यहां फुटपाथ पर ब्लॉक लगाए जाते हैं। जनप्रतिनिधि उनका उद्घाटन करते हैं और फिर वे पार्किंग बन जाते हैं। मुंबई में जरा सी बारिश से ही सड़कें जाम हो जाती हैं। यह सब हमारी ही करतूत है।'

उन्होंने कहा, 'हमें कॉर्पोरेशन को दोष देना बंद कर देना चाहिए। कॉर्पोरेशन ने हमें नालियां दीं। हमने उन्हें भर दिया। उन्होंने फुटपाथ पर ब्लॉक लगाए। हमने वहां कार पार्क करना शुरू कर दिया। कॉर्पोरेशन ने हमें फुटपाथ दिए, लेकिन वहां पाव भाजी, पाव मसाला, साबुदाना वड़ा... स्टॉल लगाने शुरू कर दिए।'

जमकर हुए नाराज उन्होंने कहा, 'आप चल भी नहीं सकते। कॉर्पोरेशन इसमें क्या करेगा? हमारी आदत अपनी ही मातृभूमि को लूटने की है। हम जमीन हड़पते हैं और इसके बाद वहां दुकानें लगा देते हैं और ये सब गैर कानूनी ढंग से करते हैं।'

कानून का ज्ञान देने वालों पर भी भड़के जस्टिस घुगे ने कहा, 'हम कॉर्पोरेशन अतिक्रमण हटाने आता है, तो आप कहते हैं कि हमें 7 दिनों का नोटिस दीजिए। इसके बाद अचानक कानून की किताबें खोल लेते हैं और आप कानून पढ़ने लगते हैं। जब आप जमीन हड़पते हैं, तो कोई कानून नहीं पड़ता। मुंबई में ऐसे ही चल रहा है। सड़कों पर पानी देखना हमारी किस्मत है। हम कुछ नहीं कर सकते।'