मुंबई में आफत की बारिश: ट्रेन-फ्लाइट्स करनी पड़ीं रद्द; स्कूलों की छुट्टियां; अभी नहीं मिलेगी राहत

मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर में लगातार भारी बारिश हो रही भारी है। IMD ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद स्कूलों को बंद जाए दिया गया है। वहीं कई ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी है।

मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस समय आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से मुंबई, पुणे और ठाणे समेत पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के बीच सोमवार तड़के पुणे-मुंबई कनेक्टिंग लिंक रोड पर भूस्खलन हो गया। इसके बाद कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। पुणे से मुंबई जाने वाले ट्रेन ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कई उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा है।

जानकारी के मुताबिक कर्जत-लोनावला भोर घाट सेक्शन में मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर भीषण भूस्खलन हुआ है। इसके बाद इस रूट पर ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह निलंबित करना पड़ा। सेंट्रल रेलवे के अधिकारी ने बताया कि घाट सेक्शन में ठाकुरवाड़ी के पास भारी बारिश के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। इसके तुरंत बाद तड़के करीब 3:05 बजे खंडाला और मंकी हिल के बीच मिडल लाइन पर भी भारी मलबे के साथ एक और भूस्खलन हुआ, जिससे इस रूट का पूरा रेल यातायात ठप हो गया है।

'डेक्कन क्वीन' समेत ये ट्रेनें हुईं कैंसिल जानकारी के मुताबिक भोर घाट का यह सेक्शन पहाड़ों और गहरी खाइयों के बीच है, जहां ट्रेन संचालन के लिए तीन ट्रैक, अप लाइन (मुंबई की तरफ), डाउन लाइन (पुणे की तरफ) और एक मिडल लाइन हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ये तीनों लाइनें मलबे की चपेट में आ गई हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल रेलवे को कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द या डायवर्ट करना पड़ा है। सीएसएमटी-पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस, पुणे, शोलापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, डेक्कन एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, प्रगति एक्सप्रेस, धुले एक्सप्रेस, पुणे-सीएसएमटी सिंहगढ़ एक्सप्रेस जैसी 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं या उन्हें गंतव्य से पहले ही रोका जा रहा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के बीच मलबे को हटाने का काम जारी है।

इस बीच भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण रविवार को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी रनवे को करीब एक घंटे के लिए बंद कर दिया गया। इसके चलते इंडिगो की चार उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, वहीं अलग अलग एयरलाइंस की 13 उड़ानों को पास के अन्य हवाई अड्डों की ओर डायवर्ट किया गया। सोमवार को भी इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि मुंबई में खराब मौसम के कारण उड़ानों के शेड्यूल पर असर पड़ सकता है।

स्कूलें बंद इससे पहले मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सोमवार को सभी सरकारी, निजी और नगर निगम के स्कूलों तथा कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने रविवार शाम एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं मौसम विभाग द्वारा भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद पुणे जिला प्रशासन ने भी सोमवार को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि सरकारी और निजी दफ्तर सामान्य रूप से काम करेंगे।

भारी बारिश से फिलहाल राहत की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक मुंबई, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की आशंका जताई है जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। आईएमडी ने भारी बारिश के अलावा तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। लोगों से अपील की गई है कि वे जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें।