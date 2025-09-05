60 करोड़ की धोखाधड़ी में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की बढ़ेंगी मुश्किलें, लुक आउट सर्कुलर होगा जारी

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि दोनों अक्सर विदेश यात्रा करते हैं। एलओसी का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इस केस की जांच आसानी से और बिना किसी रुकावट के हो सके।

मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में लुक आउट सर्कुलर (LoC) जारी करने वाली है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ये दोनों अक्सर विदेश यात्रा करते हैं। एलओसी का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इस केस की जांच आसानी से और बिना किसी रुकावट के हो सके।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 14 अगस्त को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज किया था। इस जोड़े और एक अज्ञात व्यक्ति पर 60 वर्षीय बिजनेसमैन दीपक कोठारी को इस बड़ी राशि का चूना लगाने का आरोप है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, जो अब कथित तौर पर बंद हो चुकी है, इस धोखाधड़ी मामले में शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला दीपक कोठारी के मुताबिक, उन्होंने एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में 60.48 करोड़ रुपये गंवाए दिए, जो राज कुंद्रा से एक कॉमन दोस्त के जरिए मिलने के बाद हुई थी। कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी ने उनसे ये रकम इन्वेस्टमेंट के तौर पर ट्रांसफर करने को कहा था। उन्हें हर महीने रिटर्न देने और मूल रकम वापस करने का वादा किया गया था।