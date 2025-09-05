Mumbai Police starts procedure to issue LoC against Shilpa Shetty and husband Raj Kundra 60 करोड़ की धोखाधड़ी में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की बढ़ेंगी मुश्किलें, लुक आउट सर्कुलर होगा जारी, India News in Hindi - Hindustan
Mumbai Police starts procedure to issue LoC against Shilpa Shetty and husband Raj Kundra

60 करोड़ की धोखाधड़ी में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की बढ़ेंगी मुश्किलें, लुक आउट सर्कुलर होगा जारी

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि दोनों अक्सर विदेश यात्रा करते हैं। एलओसी का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इस केस की जांच आसानी से और बिना किसी रुकावट के हो सके।

Fri, 5 Sep 2025 01:58 PM
मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में लुक आउट सर्कुलर (LoC) जारी करने वाली है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ये दोनों अक्सर विदेश यात्रा करते हैं। एलओसी का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इस केस की जांच आसानी से और बिना किसी रुकावट के हो सके।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 14 अगस्त को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज किया था। इस जोड़े और एक अज्ञात व्यक्ति पर 60 वर्षीय बिजनेसमैन दीपक कोठारी को इस बड़ी राशि का चूना लगाने का आरोप है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, जो अब कथित तौर पर बंद हो चुकी है, इस धोखाधड़ी मामले में शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला

दीपक कोठारी के मुताबिक, उन्होंने एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में 60.48 करोड़ रुपये गंवाए दिए, जो राज कुंद्रा से एक कॉमन दोस्त के जरिए मिलने के बाद हुई थी। कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी ने उनसे ये रकम इन्वेस्टमेंट के तौर पर ट्रांसफर करने को कहा था। उन्हें हर महीने रिटर्न देने और मूल रकम वापस करने का वादा किया गया था।

शिल्पा और राज का क्या कहना

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की ओर से वकील प्रशांत पाटिल ने प्रेस स्टेटमेंट जारी करके सभी आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा कि ये पैसा एक पुराने लेन-देन का है। उन्होंने बताया कि कंपनी बाद में आर्थिक तंगी में फंस गई और फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गई। पाटिल ने कहा, 'यहां पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। हमारे ऑडिटर्स ने ईओडब्ल्यू की अपील पर समय-समय पर सारे जरूरी दस्तावेज जमा किए हैं, जिसमें डिटेल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं। जिस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की बात हो रही है, वो पूरी तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट की प्रकृति का है।'