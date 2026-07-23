'बैग में 50 ग्राम ड्रग्स रखकर बर्बाद कर दूंगा', छात्रों को धमकाता दिखा पुलिसकर्मी; नप गया

मुंबई में CJP प्रदर्शन के दौरान छात्रों को 50 ग्राम ड्रग्स के झूठे केस में फंसाने की धमकी देने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर सवाल उठाए थे।

क्या मुंबई पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों को डराने के लिए उन्हें झूठे ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी दे रही है? कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को लेकर मुंबई पुलिस का एक वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई कांग्रेस ने 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी छात्रों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं और वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी को उसके मौजूदा पद से हटा दिया है।

'50 ग्राम पाउडर रखूंगा और जिंदगी हो जाएगी खत्म' वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस वैन में कुछ युवाओं को बैठाया गया है, जिन्हें संभवतः प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। आगे की सीट पर बैठा पुलिसकर्मी उन्हें घर जाने और दोबारा प्रदर्शन में न लौटने की चेतावनी दे रहा है।

पुलिसकर्मी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "अगर तुम लोग यहां दोबारा दिखे, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा।" इसके बाद वह झूठे ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देते हुए कहता है, "मैं तुम्हारे बैग में 50-50 ग्राम पाउडर (ड्रग्स) डाल दूंगा और तुम्हारी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी।" वह छात्रों पर भड़कते हुए यह भी कहता है कि उनके इस प्रदर्शन की वजह से पुलिस की जिंदगी मुश्किल हो गई है।

कांग्रेस ने बोला हमला, कहा- यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट इस वीडियो को शेयर करते हुए मुंबई कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, "एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि मुंबई पुलिस प्रदर्शन कर रहे छात्रों को धमका रही है कि अगर वे दोबारा प्रदर्शन करने लौटे, तो उन्हें झूठे ड्रग्स के मामले में फँसा दिया जाएगा और पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। अगर यह सच है, तो यह सिर्फ़ छात्रों को डराने की कोशिश नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। अपनी आवाज़ उठाना अपराध नहीं है। छात्रों के सवालों का जवाब धमकियों से नहीं, जवाबदेही से दिया जाना चाहिए।"

जांच शुरू, पुलिसकर्मी को पद से हटाया गया वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने इसकी प्रामाणिकता और घटना की परिस्थितियों को लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के नतीजे आने तक, वर्दी में दिख रहे इस पुलिसकर्मी (जो संभवतः वैन का ड्राइवर है) को उसके मौजूदा पद से हटा दिया गया है। जांच रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के आधार पर ही आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में शिवाजी पार्क, चेंबूर और आजाद मैदान जैसी प्रमुख जगहों पर बड़ी संख्या में छात्र और नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं।

डिजिटल ट्रैकिंग और लाइव लोकेशन से रखी जा रही नजर! छात्रों के प्रदर्शन को दबाने के लिए मुंबई पुलिस के तौर-तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को दोबारा जुटने से रोकने के लिए पुलिस डिजिटल ट्रैकिंग और घर-घर जाकर पूछताछ करने जैसे कड़े कदम उठा रही है।