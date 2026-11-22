मुस्लिम लड़कों ने पार्क में की थी हिंदू कपल की पिटाई, अब पुलिस ने निकाल दिया जुलूस
पार्क में हिंदू कपल पर हमला करने वाले युवकों का पुलिस ने उनका जुलूस निकालते हुए उनसे माफी भी मंगवाई। अब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।
पार्क में हिंदू कपल के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले मुस्लिम लड़कों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा ऐक्शन लिया है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उन्हें पुलिस ने उनका जुलूस निकालते हुए उनसे माफी भी मंगवाई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि सभी युवकों के हाथ में रस्सी बंधी हुई है। इसके अलावा वह सभी भीड़ से माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं।
यह है पूरा मामला
गौरतलब है कि मुंबई के एक पार्क में साथ में घूम रहे एक युवा युगल से कुछ मुस्लिम युवकों ने हमला किया था। मामले में पुलिस ने आठ नाबालिगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। यह घटना तब सुर्खियों में आई जब यहां के कुर्ला पश्चिम में बने प्रमोद महाजन उद्यान में लड़कों के एक समूह ने इस युगल पर डंडों और पत्थरों से हमला करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो फुटेज में कई लड़के उद्यान के अंदर कपल के पास आते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद शुरुआती कहासुनी मारपीट में बदल जाती है। इसमें एक लड़का युवक को डंडे से मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। टकराव जारी रहने पर युवती बीच-बचाव करने और अपने साथी को बचाने का प्रयास करती है।
कपल की पहचान नहीं
स्थिति तब और बिगड़ती दिखती है जब युवक घटना को रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकालता है। इसके बाद युवकों का समूह युगल पर हमला करता नजर आता है, जबकि युवती युवक को वहां से दूर खींचने की कोशिश करती है। रिकॉर्डिंग के अंत में एक किशोर बड़ा पत्थर उठाकर उनकी ओर फेंकता दिखाई देता है। युगल की पहचान अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है और उन्हें लगी चोटों की गंभीरता के बारे में भी जानकारी नहीं मिल सकी है।
पुलिस में हुई थी शिकायत
वीडियो प्रसारित होने के बाद सोशल मीडिया पर मुंबई और घाटकोपर पुलिस को संबोधित एक शिकायत सामने आई, जिसमें तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। इस अपील में पुलिस से इसमें शामिल लोगों की पहचान करने, आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया गया। बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता ने सोशल मीडिया पर बताया कि आठ किशोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। नेता के अनुसार, घटना में कथित रूप से शामिल पांच बच्चों के माता-पिता को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।