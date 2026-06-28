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50kg जहर, 30,000 कैप्सूल, ईरान की 19 ट्रिप! मुंबई में '15,000 मौतों' के प्लान की पूरी कहानी

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मुंबई पुलिस ने फैयाज प्रेमजी को मुहर्रम जुलूस में जहरीले कैप्सूल बांटकर 15,000 लोगों की हत्या की कथित साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड, 15,000 जहरीले कैप्सूल मिले।

50kg जहर, 30,000 कैप्सूल, ईरान की 19 ट्रिप! मुंबई में '15,000 मौतों' के प्लान की पूरी कहानी

मुंबई पुलिस ने फैयाज प्रेमजी को मुहर्रम जुलूस में जहरीले कैप्सूल बांटकर 15 हजार लोगों की हत्या की कथित साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड, 15 हजार जहरीले कैप्सूल मिले। ATS और अन्य एजेंसियां ईरान कनेक्शन समेत पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं।

मुंबई में मुहर्रम के जुलूस को निशाना बनाकर हजारों लोगों की जान लेने की कथित साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने फैयाज प्रेमजी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर 15,000 लोगों की हत्या करने के इरादे से जहरीले कैप्सूल तैयार किए थे। आरोपी लोगों को इन्हें दर्द की दवा, विटामिन और इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बांट रहा था।

पुलिस के मुताबिक, मुहर्रम जुलूस के दौरान फैयाज प्रेमजी ने कई लोगों को जहरीले कैप्सूल दिए। इन्हें खाने वाले सलमान सैयद और अली अब्बास ने बताया कि आरोपी ने कहा था कि ये विटामिन और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा है।

कैप्सूल खाते ही दोनों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टियां शुरू हो गईं और तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। अब तक 11 लोगों के बीमार होने की पुष्टि हुई है। सभी का इलाज किया गया और उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

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वॉलंटियर्स से भी बंटवाए जहरीले कैप्सूल

जांच में सामने आया कि फैयाज अकेले इतने कैप्सूल नहीं बांट सकता था। इसलिए उसने कई वॉलंटियर्स को यह कहकर कैप्सूल बांटने के लिए तैयार कर लिया कि वे लोगों की मदद कर रहे हैं।

इन लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिन कैप्सूलों को वे बांट रहे हैं, उनमें जहर भरा हुआ है।

कौन है फैयाज प्रेमजी?

फैयाज प्रेमजी पुणे के विमान नगर का रहने वाला है। वह तलाकशुदा है और पेंटिंग का कारोबार करता है।

उसकी मां और बहन ईरान में रहती हैं। पुलिस के मुताबिक, साल 2019 से 2025 के बीच वह कई बार ईरान और इराक गया। पिछले एक साल में ही उसने इन दोनों देशों की 19 यात्राएं कीं।

अब जांच एजेंसियां उसके बैंक खातों, मोबाइल रिकॉर्ड, डिजिटल चैट और संपर्कों की जांच कर रही हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वह अकेला था या उसके पीछे कोई बड़ा आतंकी नेटवर्क काम कर रहा था।

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15 दिन से चल रही थी खौफनाक तैयारी

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि फैयाज पिछले 15 दिनों से इस साजिश की तैयारी कर रहा था।

उसने मुंबई के डोंगरी इलाके में एक कमरा किराए पर लिया था। वहीं बैठकर उसने ऑनलाइन 50 किलो जिंक फॉस्फाइड और 30,000 खाली कैप्सूल मंगवाए।

इसके बाद वह एक-एक कैप्सूल में जहर भरता रहा। हर कैप्सूल में करीब एक ग्राम जहर भरा गया था।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने कमरे से करीब 15,000 जहरीले कैप्सूल और बड़ी मात्रा में जहर बरामद किया। जांच में सामने आया कि उसका लक्ष्य कुल 30,000 कैप्सूल तैयार करना था।

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर कबूल किया है कि वह 15 हजार लोगों को मारना चाहता था।

क्या होता है जिंक फॉस्फाइड?

जिंक फॉस्फाइड एक चूहे मारने वाला जहरीला रसायन है, जिसका इस्तेमाल खेतों में चूहों से फसल बचाने के लिए किया जाता है।

यह इंसान के पेट में पहुंचते ही फॉस्फीन गैस बनाता है, जो शरीर के जरूरी अंगों पर तेजी से हमला करती है।

इसके सेवन से उल्टी, पेट दर्द, दस्त, चक्कर और सिरदर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर मामलों में फेफड़ों में पानी भरना, हार्ट अटैक, लीवर और किडनी फेल होने जैसी जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी थोड़ी-सी मात्रा भी इंसान की जान लेने के लिए काफी होती है।

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ATS समेत कई एजेंसियां कर रहीं जांच

फैयाज प्रेमजी के खिलाफ हत्या के प्रयास, जहर देने समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई पुलिस, एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) और अन्य केंद्रीय एजेंसियां मिलकर मामले की जांच कर रही हैं। बरामद किए गए जहरीले कैप्सूलों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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