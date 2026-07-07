मैराथन में महिला अफसर के पीछे दोड़ रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल, दर्ज हो गई FIR; जमानत पर थे बाहर
टाटा मुंबई मैराथन के दौरान महिला सहकर्मी का पीछा करने के आरोप में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पर FIR दर्ज की गई है। सिंगल मदर महिला अफसर की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने BNS की धारा 73 के तहत केस दर्ज किया।
मुंबई में आयोजित 'टाटा मुंबई मैराथन' के दौरान अपनी ही महिला सहकर्मी का पीछा करने के आरोप में एक लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 73 के तहत एक्शन लिया है।
मुंबई की आजाद मैदान पुलिस ने रविवार को सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने इस साल जनवरी में आयोजित 'टाटा मुंबई मैराथन' के दौरान अपनी एक महिला सहकर्मी का पीछा किया था। पुलिस ने सोमवार को इस एफआईआर के बारे में जानकारी शेयर की है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं और वह एक 'सिंगल मदर' हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि जब वह 18 जनवरी को मुंबई मैराथन की दौड़ में हिस्सा ले रही थीं, तब आरोपी अफसर ने उनके करीब आने और उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी।
सोशल मीडिया पर छवि खराब करने का आरोप
शिकायत में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी अधिकारी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता के साथ अपनी कुछ तस्वीरें अपलोड की थीं। महिला अफसर का आरोप है कि आरोपी ने यह कदम उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करने के इरादे से उठाया था।
कोलकाता पुलिस को ईमेल से मिली थी शिकायत
इस मामले की शिकायत सबसे पहले कोलकाता पुलिस को एक ईमेल के जरिए प्राप्त हुई थी। इसके बाद शिकायत को मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी के आधार पर मुंबई पुलिस ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 73 (स्टॉकिंग यानी पीछा करना) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आरोपी के खिलाफ देहरादून में भी दर्ज हैं केस
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिला अफसर ने आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी शिकायतें की हैं। उन्होंने साल 2023 और 2025 में देहरादून में आरोपी अफसर के खिलाफ मामले दर्ज कराए थे। जानकारी के मुताबिक, आरोपी फिलहाल इनमें से एक मामले में जमानत पर बाहर है और उसकी जमानत रद्द करने की कानूनी कार्यवाही अभी पेंडिंग है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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