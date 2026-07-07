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मैराथन में महिला अफसर के पीछे दोड़ रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल, दर्ज हो गई FIR; जमानत पर थे बाहर

Amit Kumar हिन्दुस्तान टाइम्स, विनय दलवी, मुंबई
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टाटा मुंबई मैराथन के दौरान महिला सहकर्मी का पीछा करने के आरोप में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पर FIR दर्ज की गई है। सिंगल मदर महिला अफसर की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने BNS की धारा 73 के तहत केस दर्ज किया।

मैराथन में महिला अफसर के पीछे दोड़ रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल, दर्ज हो गई FIR; जमानत पर थे बाहर

मुंबई में आयोजित 'टाटा मुंबई मैराथन' के दौरान अपनी ही महिला सहकर्मी का पीछा करने के आरोप में एक लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 73 के तहत एक्शन लिया है।

मुंबई की आजाद मैदान पुलिस ने रविवार को सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने इस साल जनवरी में आयोजित 'टाटा मुंबई मैराथन' के दौरान अपनी एक महिला सहकर्मी का पीछा किया था। पुलिस ने सोमवार को इस एफआईआर के बारे में जानकारी शेयर की है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं और वह एक 'सिंगल मदर' हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि जब वह 18 जनवरी को मुंबई मैराथन की दौड़ में हिस्सा ले रही थीं, तब आरोपी अफसर ने उनके करीब आने और उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी।

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सोशल मीडिया पर छवि खराब करने का आरोप

शिकायत में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी अधिकारी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता के साथ अपनी कुछ तस्वीरें अपलोड की थीं। महिला अफसर का आरोप है कि आरोपी ने यह कदम उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करने के इरादे से उठाया था।

कोलकाता पुलिस को ईमेल से मिली थी शिकायत

इस मामले की शिकायत सबसे पहले कोलकाता पुलिस को एक ईमेल के जरिए प्राप्त हुई थी। इसके बाद शिकायत को मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी के आधार पर मुंबई पुलिस ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 73 (स्टॉकिंग यानी पीछा करना) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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आरोपी के खिलाफ देहरादून में भी दर्ज हैं केस

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिला अफसर ने आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी शिकायतें की हैं। उन्होंने साल 2023 और 2025 में देहरादून में आरोपी अफसर के खिलाफ मामले दर्ज कराए थे। जानकारी के मुताबिक, आरोपी फिलहाल इनमें से एक मामले में जमानत पर बाहर है और उसकी जमानत रद्द करने की कानूनी कार्यवाही अभी पेंडिंग है।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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