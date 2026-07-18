महिला डॉक्टर पर हाथ उठाने वाले पर रहम नहीं, हाई कोर्ट ने शिंदे समर्थक की जमानत की रद्द

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले शिवेसना नेता की जमानत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के ऊपर 18 मामले दर्ज हैं। ऐसे में उसे रिहा नहीं किया जा सकता।

महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करके चर्चा में आए महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने 14 जुलाई को मिली जमानत को रद्द करते हुए शिवसेना नेता रमेश म्हात्रे को 19 जुलाई तक सरेंडर करने की हिदायत दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि म्हात्रे के खिलाफ पहले से ही अलग-अलग मामलों में 18 पुलिस केस दर्ज हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने डॉक्टरों और मेडीकल स्टॉफ पर हुए हमले को गंभीरता से लेते हुए जमानत को रद्द कर दिया।

बता दें, महिला डॉक्टर और मेडीकल स्टॉफ के ऊपर हुए हमले के बाद निचली अदालत ने म्हात्रे को जमानत दे दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अखाड़ की बेंच ने की।

आरोपी रमेश म्हात्रे के ऊपर 18 केस दर्ज- हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान पीठ ने इस बात का जिक्र किया कि रमेश म्हात्रे को जमानत देते हुए निचली अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि इस व्यक्ति के खिलाफ पहले से ही 18 मामले दर्ज हैं। शिवसेना नेता और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थक इस व्यक्ति के ऊपर हत्या तक का मामला दर्ज है। कोर्ट ने कहा, "भले ही उन्हें 17 मामलों में बरी कर दिया गया हो, लेकिन कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि उनके खिलाफ 18 मामले दर्ज थे, जिनमें से कुछ बहुत गंभीर और जघन्य प्रकृति के थे।"

गौरतलब है कि आरोपी रमेश म्हात्रे को जमानत मिलने के बाद महाराष्ट्र में डॉक्टरों ने 22 जुलाई को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। अब म्हात्रे की याचिका रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने डॉक्टरों से अपनी हड़ताल को लेकर दोबारा विचार करने के लिए कहा है।

क्या है पूरा मामला? यह पूरा घटनाक्रम उस वक्त शुरू हुआ था, जब मुंबई के डोंबिवली इलाके के सरकारी अस्पताल में पहुंचे शिवसेना नेता रमेस म्हात्रे ने खाली बेड की मांग की थी। लेकिन जैसे ही महिला डॉक्टर ने इसके लिए इनकार किया। वह तुरंत ही हाथापाई और गाली गलौज पर उतर आया। आरोपी ने महिला डॉक्टर को थप्पड़ भी मारा। इसके बाद यह मामला वायरल हो गया और महिला डॉक्टर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई।