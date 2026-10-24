मुंबई के पास तो समुद्र, फिर भी क्यों दिल्ली से अधिक जहरीली हुई हवा? जानें कारण

प्रदूषण के इस संकट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने अधिकारियों से मुंबई की बिगड़ती हवा के बारे में सवाल पूछा है और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा है।

Mumbai AQI News: मुंबई की हवा जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दिल्ली से भी खराब हो गया है। 2026 में यह दूसरा मौका है जब ऐसी स्थिति बनी है। मुंबई भारत की प्रदूषण रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा। इस लिस्ट में दुनिया भर में पांचवें स्थान पर आ गया। बीते 15 अक्टूबर को देश की आर्धिक राजधानी का AQI 152 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि मौसम असामान्य रूप से गर्म और उमस भरा है। मॉनसून के दौरान बारिश भी कम हुई है। इस साल जनवरी और फरवरी में मुंबई का AQI लगभग 400 तक पहुंच गया था।

इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषण के तत्व एक जगह जमा हो रहे हैं। इसके अलावा मुंबई के भीतरी इलाकों में खेतों में पराली जलाए जा रहे हैं। मुंबई के आसपास के ग्रामीण इलाकों में कचरा जलाया जा रहा है। साथ ही त्योहारों के दौरान पटाखों का इस्तेमाल इस जहरीले मिश्रण को और खतरनाक बना रहे हैं।

हाईकोर्ट ने भी मांगा जवाब प्रदूषण के इस संकट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने अधिकारियों से मुंबई की बिगड़ती हवा के बारे में सवाल पूछा है और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा है। हाईकोर्ट ने इस स्थिति को 'आपातकालीन' करार दिया और सवाल किया कि मुंबई आखिर दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित कैसे हो सकता है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में अपने द्वारा लागू किए गए उपायों को पेश करें।

समुद्र के किनारे होने के कारण भी क्यों बढ़ रहा प्रदूषण? इंडिया टुडे ने अपनी इसी रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि मुंबई की तटीय स्थिति आमतौर पर प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। लेकिन जब हवा की गति धीमी हो जाती है तो यह फायदा खत्म हो जाता है। मुंबई में हवा की गति धीमी हो रही है। यहां आमतौर पर हवाएं तेज चलती हैं। हवा का थोड़ा सा भी रुक जाना प्रदूषकों के जमा होने का कारण बन सकता है। यही एक वजह है कि अभी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। जब हवा धीरे चलती है तो वाहनों, निर्माण कार्यों और अन्य स्रोतों से निकलने वाला प्रदूषण जल्दी नहीं फैल पाता। यह जमीन के करीब जमा हो सकता है, जिससे लोगों के सांस लेने वाली हवा और भी खराब हो जाती है।

इसके अलावा इस साल अल नीनो के कारण सर्दियां थोड़ी कम रहने की संभावना है। तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। जमीन के पास की गर्म हवा प्रदूषकों को ऊपर की ओर ले जा सकती है, लेकिन ऊपर मौजूद ठंडी हवा उनके आगे के बहाव को रोक सकती है और उनके फैलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। जब जमीन की सतह का तापमान अधिक होता है तो जमीन के करीब निकलने वाले प्रदूषक तेजी से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि गर्म हवा उन्हें ऊपर की ओर धकेलती है। जब यह गर्म हवा ऊपर मौजूद ठंडी हवा से मिलती है तो यह प्रदूषकों की आगे की गति को सीमित कर सकती है और उनके फैलने के तरीके पर असर डाल सकती है।

दूसरे राज्यों में पराली जलाने से मुंबई पर असर? रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे राज्यों में पराली जलने के कारण मुंबई का प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। इसका असर हवा की दिशा, उसकी गति और प्रदूषक तत्वों के वायुमंडल में कितनी देर तक टिके रहने पर निर्भर करता है। अक्टूबर-नवंबर में हवाएं आमतौर पर मुंबई के उत्तर-पूर्व से आती हैं। ये हवाएं मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे इलाकों से प्रदूषक तत्वों को मुंबई की ओर ला सकती हैं। इन राज्यों पराली जलाने की घटनाएं भी होती हैं।