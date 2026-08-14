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दिल्ली-मुंबई ही नहीं, छोटे शहरों में भी बढ़ा जाम का झाम; आपके शहर की रह गई कितनी स्पीड

By Ankit Ojha
हिन्दुस्तान टीम
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ट्रैफिक जाम की समस्या अब केवल मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं है बल्कि टीयर-2 शहरों में भी लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में वाहनों की स्पीड पीक आवर में सामान्य स्पीड से आधी से भी कम रह जाती है।

Traffic Jam
टीयर - 2 शहरों में भी गंभीर हो गई ट्रैफिक जाम की समस्या

डब्ल्यूआरआई इंडिया ने 20 शहरों की सड़कों का अध्ययन किया और पाया कि सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ (पीक-ऑवर) के समय गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने की समस्या अब केवल दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहरों की नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों में भी फैल गई है।

जाम रोक देता है गाड़ियों की रफ्तार

बड़े (टियर-1) शहरों में सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ के समय गाड़ियां अपनी सामान्य स्पीड से आधी से भी कम रफ्तार पर चलती हैं। दिल्ली में यह गिरावट सबसे अधिक है। यहां रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर 19 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। हैदराबाद और मुंबई में यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे, बेंगलुरु में 38 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। कोलकाता में गाड़ियों की रफ्तार 29 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 11 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। यहां सबसे कम रफ्तार घटती है। डब्ल्यूआरआई इंडिया के अनुसार, इस भारी जाम की वजह से लोग तय समय में ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाते हैं।

दिल्ली दिन में, बेंगलुरु में लगातार जाम

दिल्ली में दिन के ज्यादातर समय जाम रहता है, वहीं बेंगलुरु में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। हैदराबाद में दोपहर के वक्त ट्रैफिक कुछ कम हो जाता है और मुंबई में रफ्तार लगभग एक समान बनी रहती है। त्रिशूर में केवल शाम के समय थोड़ी देर के लिए रफ्तार धीमी होती है, जबकि इंदौर में जाम काफी लंबे समय तक रहता है।

सड़कों की लंबाई नहीं, बनावट बेहद अहम

हैदराबाद में 95 फीसदी सड़कें 10 मीटर से कम चौड़ी हैं। कोलकाता में 94%, दिल्ली और चेन्नई में 92 फीसदी सड़कें ऐसी हैं। मुंबई इस मामले में अलग है, जहां यह आंकड़ा 64% है। डब्ल्यू्आरआई इंडिया के अनुसार, चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे में सेकेंडरी सड़कें नेटवर्क का सिर्फ 10-15% हिस्सा हैं, जिससे मुख्य रास्तों के अलावा बहुत कम विकल्प बचते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैफिक सुधारने के लिए सिर्फ सड़कों की कुल लंबाई नहीं, बल्कि उनकी बनावट ज्यादा मायने रखती है। दिल्ली में यमुना नदी पर कोलकाता की हुगली नदी से ज्यादा पुल हैं। इसी वजह से 7.5 किमी का सफर तय करके दिल्ली का यात्री आसपास के 65% इलाके तक आसानी से पहुंच जाता है।

कितनी कम हो गई आपके शहर की रफ्तार

जयपुर में जहां सामान्य स्पीड 38 किलोमीटर प्रतिघंटा होनी चाहिए। वहीं पीकआवर में यह घटकर 14 किलोमीटर प्रतघंटा रह जाती है। इसी तरह लखनऊ में 36 से घटकर 15 किमी प्रतिघंटा, कोच्चि में 34 से घटकर 13 किमी प्रतिघंटा, कोझिकोड़ में 33 से कम होकर 16 किलोमीटर प्रतिघंटा, नागपुर की 33 से घटकर 14 किमी प्रतिघंटा रह गई है। इसके अलावा सूरत की सामान्य स्पीड 32 किमी प्रतिघंटा होनी चाहिए जो कि घटकर 15 पर आ गई है। भोपाल की 32 से 15 पर, कोयंबटूर की 32 से 14 पर , कानपुर की 31 से 14 पर, इंदौर की 31 से 12 पर और पटना की 30 किमी प्रतिघंटा से घटकर 13 किलोमीटर प्रतिघंटा हो गई है। यानी शहरों में पीक आवर में वाहनों की गति आधी से भी कम रह जाती है। ऐसी स्थिति में फ्यूल की खपत भी ज्यादा होती है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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