स्टूडियो में एयर गन और केमिकल, 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का क्या था प्लान?

मुंबई के पवई इलाके में एक सनसनीखेज घटना में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित आर्या की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस ने सभी बच्चों को बिना किसी नुकसान के सकुशल मुक्त करा लिया। गुरुवार को आरए स्टूडियो में हुई इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। बचाव अभियान के दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में हुई फायरिंग में उसे गोली लग गई। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जांच में स्टूडियो से एक एयर गन और कुछ संदिग्ध केमिकल बरामद हुए हैं।

पूरा मामला क्या है? मुंबई में गुरुवार को आरए स्टूडियो में तनावपूर्ण माहौल बन गया, जब खबर फैली कि 17 बच्चे बंधक बना लिए गए हैं। ये बच्चे शहर के अलग-अलग हिस्सों से ऑडिशन के लिए स्टूडियो पहुंचे थे। आरोपी रोहित आर्या ने अचानक बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया। सूचना मिलते ही घबराए अभिभावक स्टूडियो के बाहर जमा हो गए। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। हाई अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों ने आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। बचाव टीम ने सतर्कता बरतते हुए बच्चों की जान बचाने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया।

आरोपी का वीडियो वायरल घटना के बीच सोशल मीडिया पर आरोपी रोहित का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसने माहौल को और गर्म कर दिया। वीडियो में रोहित ने कहा कि उसने अपनी जान लेने के बजाय बच्चों को बंधक बनाने का फैसला किया है। उसकी 'सामान्य और नैतिक' मांगें हैं और वह कुछ लोगों से सवाल पूछना चाहता है। उसने साफ किया कि वह कोई आतंकवादी नहीं है और न ही कोई आर्थिक फायदे की मांग कर रहा है। यह सब एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है। साथ ही, उसने सख्त चेतावनी दी कि अगर कोई गलती हुई तो वह पूरे स्टूडियो परिसर में आग लगा देगा।

एयर गन और केमिकल बरामद वहीं, लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने स्टूडियो से सभी 17 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि सभी बच्चों को उनके अभिभावकों के हवाले कर दिया गया है। घटना में किसी बच्चे या स्टाफ सदस्य को चोट नहीं पहुंची। बचाव के बाद पुलिस ने स्टूडियो की तलाशी ली, जहां एयर गन और केमिकल के अलावा अन्य सामान बरामद किए गए।

हालांकि, आरोपी रोहित ने बाद में पुलिस पर फिर गोली चलाकर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में उसे गोली लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौत की पुष्टि की है और जांच जारी रखी हुई है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वीडियो शेयर न करें, क्योंकि जांच अभी चल रही है।