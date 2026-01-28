Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMumbai alok kumar singh murder accused omkar shinde arrested why he killed professor
महिलाओं के सामने…, मुंबई में प्रोफेसर का हत्यारा क्या बोला

महिलाओं के सामने…, मुंबई में प्रोफेसर का हत्यारा क्या बोला

संक्षेप:

बोरीवली जीआरपी के पीएसआई प्रकाश सालुंखे ने कहा, 'हमें एक सुराग मिला कि उसे कुरार गांव में त्रिवेणी नगर के पास सीसीटीवी में देखा गया था। स्थानीय खुफिया को सक्रिय किया गया और उसकी दिनचर्या के आधार पर एक टीम को मलाड ऑटोरिक्शा स्टैंड पर तैनात किया गया।'

Jan 28, 2026 06:29 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

GRP ने मुंबई में मलाड रेलवे स्टेशन पर एक प्रोफेसर की चाकू घोंपकर हत्या किए जाने के मामले में 27 वर्षीय आरोपी को वारदात के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह महिलाओं के सामने अपमानित किए जाने से नाराज था। साथ ही कहा है कि उसे अंदाजा नहीं था कि हमले में पीड़ित की मौत हो जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बोरीवली जीआरपी के अनुसार, शनिवार शाम हुई हत्या के सिलसिले में आरोपी ओमकार शिंदे को पश्चिमी उपनगर के कुरार इलाके से पकड़ा गया। अधिकारी ने बताया कि एनएम कॉलेज के प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह और शिंदे के बीच लोकल ट्रेन से उतरते समय मामूली कहासुनी हुई, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया।

धातु पॉलिश का काम करने वाले मजदूर शिंदे ने मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर सिंह के पेट में चाकू घोंप दिया और उन्हें खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गया। सिंह को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारी के अनुसार, आरोपी स्टेशन पर मौजूद भीड़ का फायदा उठाकर मौके से भाग गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

क्यों की हत्या

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'आरोपी ने दावा किया है कि जब वह आगे बढ़ रहा था, तो सिंह ने उसे धक्का दिया और पूछा कि उसे दिख नहीं रहा कि महिलाएं खड़ी हैं। इसपर महिलाओं ने पलटकर देखा और शिंदे को अपमानित महसूस हुआ।' शिंदे के पिता ने कहा है कि उनके बेटे को गुस्से जुड़ी समस्या है।

पुलिस अधिकारी ने अखबार को बताया, 'उसने दावा किया है कि वह हत्या नहीं करना चाहता था।' ट्रेन के धीमे होने पर शिंदे ने सिंह पर हमला किया और पलटवार के डर से भाग गया।

ऐसे धरा गया

एजेंसी वार्ता के अनुसार, बोरीवली जीआरपी के पीएसआई प्रकाश सालुंखे ने कहा, 'हमें एक सुराग मिला कि उसे कुरार गांव में त्रिवेणी नगर के पास सीसीटीवी में देखा गया था। स्थानीय खुफिया को सक्रिय किया गया और उसकी दिनचर्या के आधार पर एक टीम को मलाड ऑटोरिक्शा स्टैंड पर तैनात किया गया।' उन्होंने बताया कि आज सुबह करीब 7.40 बजे आरोपी को मलाड स्टेशन के पास एक ऑटोरिक्शा से उतरते हुए देखा गया और उसे तुरंत पकड़ लिया गया।

आरोपी शिंदे ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसके पास एक चिमटी थी और सिंह को गुस्से में उसने उसे पेट में चाकू मार दिया। सालुंखे ने कहा कि उसने पुलिस को बताया कि उसे एहसास नहीं था कि चोट जानलेवा होगी और वह अन्य यात्रियों के गुस्से के डर से भाग गया।

जीआरपी ने घटना के तुरंत बाद हत्या का मामला दर्ज किया और पांच टीमें बनाईं, जिनमें से प्रत्येक में पांच से छह अधिकारी थे। शहर की पुलिस भी तलाशी अभियान में शामिल हो गई। संदिग्ध के भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Murder Crime News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।