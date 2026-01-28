महिलाओं के सामने…, मुंबई में प्रोफेसर का हत्यारा क्या बोला

संक्षेप: बोरीवली जीआरपी के पीएसआई प्रकाश सालुंखे ने कहा, 'हमें एक सुराग मिला कि उसे कुरार गांव में त्रिवेणी नगर के पास सीसीटीवी में देखा गया था। स्थानीय खुफिया को सक्रिय किया गया और उसकी दिनचर्या के आधार पर एक टीम को मलाड ऑटोरिक्शा स्टैंड पर तैनात किया गया।'

GRP ने मुंबई में मलाड रेलवे स्टेशन पर एक प्रोफेसर की चाकू घोंपकर हत्या किए जाने के मामले में 27 वर्षीय आरोपी को वारदात के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह महिलाओं के सामने अपमानित किए जाने से नाराज था। साथ ही कहा है कि उसे अंदाजा नहीं था कि हमले में पीड़ित की मौत हो जाएगी।

बोरीवली जीआरपी के अनुसार, शनिवार शाम हुई हत्या के सिलसिले में आरोपी ओमकार शिंदे को पश्चिमी उपनगर के कुरार इलाके से पकड़ा गया। अधिकारी ने बताया कि एनएम कॉलेज के प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह और शिंदे के बीच लोकल ट्रेन से उतरते समय मामूली कहासुनी हुई, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया।

धातु पॉलिश का काम करने वाले मजदूर शिंदे ने मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर सिंह के पेट में चाकू घोंप दिया और उन्हें खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गया। सिंह को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारी के अनुसार, आरोपी स्टेशन पर मौजूद भीड़ का फायदा उठाकर मौके से भाग गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

क्यों की हत्या इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'आरोपी ने दावा किया है कि जब वह आगे बढ़ रहा था, तो सिंह ने उसे धक्का दिया और पूछा कि उसे दिख नहीं रहा कि महिलाएं खड़ी हैं। इसपर महिलाओं ने पलटकर देखा और शिंदे को अपमानित महसूस हुआ।' शिंदे के पिता ने कहा है कि उनके बेटे को गुस्से जुड़ी समस्या है।

पुलिस अधिकारी ने अखबार को बताया, 'उसने दावा किया है कि वह हत्या नहीं करना चाहता था।' ट्रेन के धीमे होने पर शिंदे ने सिंह पर हमला किया और पलटवार के डर से भाग गया।

ऐसे धरा गया एजेंसी वार्ता के अनुसार, बोरीवली जीआरपी के पीएसआई प्रकाश सालुंखे ने कहा, 'हमें एक सुराग मिला कि उसे कुरार गांव में त्रिवेणी नगर के पास सीसीटीवी में देखा गया था। स्थानीय खुफिया को सक्रिय किया गया और उसकी दिनचर्या के आधार पर एक टीम को मलाड ऑटोरिक्शा स्टैंड पर तैनात किया गया।' उन्होंने बताया कि आज सुबह करीब 7.40 बजे आरोपी को मलाड स्टेशन के पास एक ऑटोरिक्शा से उतरते हुए देखा गया और उसे तुरंत पकड़ लिया गया।

आरोपी शिंदे ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसके पास एक चिमटी थी और सिंह को गुस्से में उसने उसे पेट में चाकू मार दिया। सालुंखे ने कहा कि उसने पुलिस को बताया कि उसे एहसास नहीं था कि चोट जानलेवा होगी और वह अन्य यात्रियों के गुस्से के डर से भाग गया।