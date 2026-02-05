रेप केस में 17 लोगों का हुआ था DNA टेस्ट, पिता ही निकला दरिंदा; बच्चे से मिलान
लड़की बोल और सुन भी नहीं सकती है। सितंबर 2025 में महिला ने अपनी दादी से पेट में बेचैनी की शिकायत की। हाथों के इशारों से उसने बताया कि उसे पेट में कीड़े रेंगने जैसा कुछ महसूस हो रहा है।
मुंबई से हाल ही में मानवता को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। कफ परेड इलाके में एक 20 साल की मूक बाधित लड़की का उसके बाप ने ना सिर्फ रेप किया बल्कि लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई। DNA टेस्ट मैच होने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है। इससे पहले पुलिस ने बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए 17 लोगों का DNA टेस्ट करवाया। खुलासे के बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
मामला तब सामने आया जब सितंबर 2025 में लड़की ने अपनी दादी से पेट में बेचैनी की शिकायत की। उसने अपने हाथों के इशारों से बताया कि उसे पेट में कीड़े रेंगने जैसा कुछ महसूस हो रहा है। इसके बाद उसे जांच के लिए शहर के कामा एंड अल्बलेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि वह पांच महीने की प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
17 लोगों का DNA टेस्ट
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ना ही बयान देने में समर्थ थी और ना ही वह बयान देना चाहती थी। इसके बाद पुलिस ने पिता से बात की। पिता ने कहा कि उसे नहीं पता कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हुई। हालांकि पिता ने शिकायत दर्ज कराने से भी मना कर दिया।
काउंसलिंग के बाद मानी लड़की
इसके बाद पुलिस ने महिला की काउंसलिंग करवाई। काउंसलिंग के बाद महिला शिकायत दर्ज कराने को तैयार हो गई। बयान के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पिता सहित 17 संदिग्धों के DNA सैंपल भी लिए, और रेप के आरोपी की पहचान करने के लिए भ्रूण के जेनेटिक डेटा की जांच करवाई।
पिता ही निकला रेपिस्ट
जांच में जो नतीजा निकला उससे पुलिस भी दंग रह गई। 27 जनवरी को रिपोर्ट में केवल एक पॉजिटिव मैच सामने आया और लड़की का बाप ही बेटी का रेपिस्ट निकला। लड़की के पेट में बच्चा भी उसी का था। उसने पिछले साल मार्च से लेकर सितंबर तक के बीच अपनी बेटी का रेप किया।
