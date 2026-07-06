बारिश ने रोक दी आमची मुंबई की रफ्तार; लैंडस्लाइड के बाद 16 ट्रेनें रद्द; रेड अलर्ट जारी

रूट ब्लॉक होने के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों से आने-जाने वाली 9 ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है। वहीं कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। IMD ने मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

भारी बारिश ने आमची मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र की रफ्तार रोक दी है। सोमवार तड़के मूसलाधार बारिश की वजह से कई ट्रेनों को रद्द और डायवर्ट करना पड़ा है। अधिकारियों ने इसकी सूचना दी है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को कर्जत और लोनावला के बीच दक्षिण पूर्व घाट सेक्शन में भूस्खलन होने के बाद मुंबई-पुणे रेल रूट पूरी तरह ठप पड़ गया है। सेंट्रल रेलवे ने बताया कि मुंबई डिवीजन के ठाकुरवाड़ी और मंकी हिल लूप केबिन के बीच मलबा गिर गया। इसके बाद 16 अहम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 9 लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं।

ये 16 ट्रेनें हुईं कैंसल सेंट्रल रेलवे के मुताबिक ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है। सोमवार को ये ट्रेनें रद्द की गई हैं-

22105 / 22106- सीएसएमटी पुणे सीएसएमटी इंद्रायणी एक्सप्रेस

12169 / 12170- पुणे जंक्शन सोलापूर पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस

12127 / 12128- सीएसएमटी पुणे सीएसएमटी इंटरसिटी एक्सप्रेस

11007 / 11008- सीएसएमटी पुणे सीएसएमटी डेक्कन एक्सप्रेस

12123 / 12124- सीएसएमटी पुणे सीएसएमटी डेक्कन क्वीन

12125 / 12126- सीएसएमटी पुणे सीएसएमटी प्रगति एक्सप्रेस

11009 / 11010- सीएसएमटी पुणे सीएसएमटी सिंहगढ़ एक्सप्रेस

11011 / 11012- सीएसएमटी धुले सीएसएमटी एक्सप्रेस

ट्रेनों का बदला रूट घाटी में ट्रैक ब्लॉक होने के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों से आने-जाने वाली 9 ट्रेनों को कल्याण, इगतपुरी, मनमाड, दौंड, भुसावल और सूरत के रास्ते डायवर्ट किया गया है। ये ट्रेनें हैं -

11049 अहमदाबाद-कोल्हापुर एक्सप्रेस

22944 इंदौर दौंड एक्सप्रेस

12297 अहमदाबाद पुणे दुरंतो एक्सप्रेस

22144 बीदर सीएसएमटी एक्सप्रेस

17614 नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस

20915 चरलापल्ली इंदौर हमसफर एक्सप्रेस

16554 एलटीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस

22193 दौंड ग्वालियर सुपरफास्ट

22158 चेन्नई एग्मोर सीएसएमटी मेल।

रेड अलर्ट जारी इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने मौसम की स्थिति में बदलाव के बाद सुबह चेतावनी को ऑरेंज से रेड अलर्ट में बदल दिया। IMD ने में 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है। भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारियों ने यात्रियों को सावधानी बरतने और यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक और ट्रेन सेवाओं से जुड़ी जानकारी लेने की सलाह दी है।