आतंकी लतीफ भट को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया है। उसे घेरने के बाद जिंदा पकड़ने की हर कोशिश की गई। लतीफ भट 11 नवंबर को सीआरपीएफ (CRPF) चेकपॉइंट पर हुए हमले में शामिल था।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार की सुबह-सुबह सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर लतीफ भट को घेर लिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे वीडियो कॉल किया और सरेंडर करने को कहा। हालांकि, उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह खुश है और उसे अल्लाह से मुलाकात करनी है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी लतीफ भट को एनकाउंटर में मार गिराया। आपको बता दें कि लतीफ भट 11 नवंबर को सीआरपीएफ (CRPF) चेकपॉइंट पर हुए हमले में शामिल था।

एक पुलिस अधिकारी ने लतीफ भट से कहा, 'तुम सरेंडर कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं।' उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और इसके जवाब में कहा, "मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है। मैं बहुत खुश हूं।"

आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि बुधवार तड़के घाटी की मस्जिदों से सुबह की नमाज के लिए अजान होने से कुछ ही देर पहले मुठभेड़ शुरू हुई।

उमर निसार डार पहले ही हो चुका है ढेर सोमवार को दक्षिण कश्मीर के इस जिले के लारू बाईपास इलाके में सुरक्षाबलों ने उमर निसार डार नाम के आतंकवादी को मार गिराया था। डार 11 नवंबर को कुलगाम में केंद्रीय सीआरपीएप के जवानों पर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों में से एक था। भट सोमवार को मुठभेड़ स्थल से बचकर फरार हो गया था। ऐसा माना जा रहा है कि भट और डार, दोनों ने 11 नवंबर को सीआरपीएफ की चौकी पर हमला किया था जिसमें अर्धसैनिक बल के तीन जवान घायल हो गए थे। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर के देवसर इलाके के जांगलपोरा गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। यह गांव पहले हुई मुठभेड़ के स्थल से कुछ दूरी पर स्थित है।

लतीफ भट के घेराबंदी में फंसने के बाद सुरक्षाबलों ने उसे आत्मसमर्पण करने का मौका दिया। सुरक्षाबलों द्वारा उससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया।

लतीफ भट को निसार डार ने ही दी पनाह सुरक्षाबलों ने भट का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए पहले हुई मुठभेड़ के स्थल के आसपास एक बड़े इलाके में व्यापक तलाश अभियान जारी रखा था। बुधवार तड़के तलाश अभियान के दौरान सुरक्षाबलों का भट से फिर सामना हुआ जिसके बाद दोबारा गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारियों के अनुसार, डार ने कथित तौर पर लतीफ भट को करीब छह महीने तक पनाह दी और उसे अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराई। दोनों ने पिछले सप्ताह सीआरपीएफ की चौकी पर हमला करने से पहले इलाके की रेकी की थी।