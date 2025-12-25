Hindustan Hindi News
जब अधेड़ मोहम्मद अली जिन्ना का शादी का प्रस्ताव सुन भड़क गए ससुर, छपवाई बेटी की मौत की खबर

संक्षेप:

विरोधाभास मोहम्मद अली जिन्ना के निजी जीवन में भी देखने को मिलता है, जब वह खुद तो एक पारसी युवती रति बाई से शादी कर लेते हैं, जिससे उनकी उम्र का फासला 24 वर्ष का होता है। फिर जब अपनी ही बेटी दीना ने एक पारसी से शादी की तो उन्हें सख्त आपत्ति हुई थी। 

Dec 25, 2025 02:18 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत और विश्व इतिहास के लिहाज से 25 दिसंबर का दिन अहम रहा है। इसी दिन ईसाई मजहब के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो वहीं भारत रत्न मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म इसी तारीख को हुआ था। भारत विभाजन के मुख्य किरदार रहे मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म भी इसी तारीख को हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा हुआ था। वह अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में राष्ट्रवादी नेता रहे तो वहीं आखिरी के करीब दो दशकों में कट्टरपंथी नेता बन गए और इस्लाम के नाम पर देश का विभाजन ही करा दिया।

ऐसा ही विरोधाभास जिन्ना के निजी जीवन में भी देखने को मिलता है, जब वह खुद तो एक पारसी युवती रति बाई से शादी कर लेते हैं, जिससे उनकी उम्र का फासला 24 वर्ष का होता है। फिर जब अपनी ही बेटी दीना ने एक पारसी से शादी की तो उन्हें सख्त आपत्ति हुई थी। यही नहीं मोहम्मद अली जिन्ना की अपनी शादी का किस्सा भी कम रोचक नहीं है। जिन्ना की पहली शादी एमिबाई से 1892 में हुई थी, जब वह 16 साल के थे। इसके बाद वह इंग्लैंड चले गए थे और इसी दौरान 1893 में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। फिर वह ब्रिटेन से लौटे तो जिन्ना का मन निजी जीवन से ज्यादा राजनीति में रम गया। लेकिन जब वह 40 पार के हो गए तो फिर से प्यार का अंकुर फूटा।

इस बार वह पारसी समाज के बड़े नेता और कारोबारी सर दिनशा पेटिट की बेटी के प्यार में थे। दिनशा पेटिट से वह खुद तीन ही साल छोटे थे। जिन्ना एक नामी वकील, राष्ट्रवादी नेता के तौर पर दिनशा पेटिट के घर जाते थे। पेटिट एक उदार शख्सियत थे, जो सर्व-धर्म समभाव की बात करते थे। इस आवाजाही में ही रति बाई से जिन्ना का प्रेम पनप गया। जिन्ना को लगता था कि दिनशा पेटिट उदारवादी हैं और अंतर्धार्मिक विवाह को लेकर आपत्ति नहीं जताते हैं। ऐसे में उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह सोचकर ही उनसे बेटी का हाथ मांग लिया था, जिस पर दिनशा पेटिट भड़क गए थे।

16 साल की रति और 40 पार थे मोहम्मद अली जिन्ना

इस वाकये के बारे में विस्तार से वीरेंद्र कुमार बरनवाल ने अपनी पुस्तक जिन्ना एक पुनर्दृष्टि में लिखा है। वह लिखते हैं, 'सर पेटिट ने इसके बाद फिर जिन्ना से कभी मित्रवत बात नहीं की। विवाह की स्वीकृति की बात तो दूर, मर्माहत सर पेटिट ने रत्ती से जिन्ना के मिलने पर रोक लगा दी।' उस समय रति बाई की उम्र महज 16 साल थी और पारसी विवाह कानून के अनुसार लड़की की उम्र 18 साल होना जरूरी था। दिनशा पेटिट ने यही दलील रखते हुए अदालत का रुख किया तो न्यायालय ने रति बाई को अपने विवाह के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए अक्षम घोषित कर दिया। फिर दो साल तक रति और जिन्ना ने प्रतीक्षा की। अंत में जब 20 फरवरी, 1918 को पेटिट परिवार में बेटी के 18 वर्ष के पूरा होने के मौके पर जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, उसी दिन रति बाई ने जिन्ना से विवाह कर लिया। वह रति बाई जिन्ना बन गईं।

सर पेटिट ने छपवाई बेटी की मौत की खबर और किया उठावना

सर दिनशा पेटिट को इस घटना ने गहरा आघात पहुंचाया। वीरेंद्र कुमार बरनवाल लिखते हैं, 'सर पेटिट ने स्थानीय अखबारों में अपनी एकमात्र बेटी की मृत्यु की सूचना प्रकाशित कर उसका उठावना तक कर दिया था। इसके बाद फिर कभी उन्होंने अपनी बेटी से मृत्युपर्यंत तक कोई संबंध नहीं रखा। कुछ दिनों बाद 9 अप्रैल, 1918 को रति बाई के मुसलमान बनकर जिन्ना से विवाह करने का समाचार स्टेट्समैन में प्रकाशित हुई। रति बाई को इसके साथ ही नया नाम मरियम मिल गया।' इस प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना ने रति बाई से शादी कर ली और उन्हें इस्लाम अपनाने के बाद मरियम नाम दिया।

