ऐक्शन में नजर आईं लोकसभा सांसद सयोनी घोष, रेलवे अधिकारियों संग बैठक
पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद सयोनी घोष बुधवार को रेलवे अधिकारियों संग बैठक करती हुई नजर आईं। उन्होंने इस बैठक की एक वीडियो भी साझा की।
कभी ममता बनर्जी की सिपहसालार रहीं लोकसभा सांसद सयोनी घोष दल-बदल के बाद चर्चा में हैं। कभी केंद्रीय सरकार के खिलाफ तीखे हमलों के लिए मशहूर सयोनी घोष अब प्रोजेक्ट्स और सरकारी कामों के लिए चर्चा में नजर आ रही हैं। बुधवार को सोशल मीडिया पर शेयर किए एक वीडियो में वह रेलवे अधिकारियों से चर्चा करती हुई नजर आईं। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सांसद ने लिखा कि उन्होंने हावड़ा और सियालदह के रेलवे डिवीजनों की बैठक में सांसदों के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सांसद सयोनी घोष अपने अलग लुक में नजर आईं। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "हावड़ा और सियालदह रेलवे डिवीजनों की बैठक में एक सार्थक चर्चा हुई। इसमें ईस्टर्न रेलवे के माननीय जीएम, हावड़ा और सियालदह के डीआरएम, अन्य अधिकारी, प्रतिनिधि और लोकसभा तथा राज्यसभा के माननीय सांसद साथी भी मौजूद थे। उम्मीद है कि समस्याओं का जल्द समाधान निकलेगा, त्वरित कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द परिणाम सामने आएंगे!"
बता दें, अभिनेत्री से जाधवपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बनीं सयोनी घोष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी की खास साथी मानीं जाती थीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में उठी फूट के दौरान उन्होंने भी ममता बनर्जी से नाता तोड़ लिया। तमाम बागी सांसदों के साथ मिलकर वह दूसरी पार्टी का हिस्सा बन गईं, जिसने अंत में जाकर केंद्र सरकार को अपना समर्थन दे दिया। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने को लेकर सयोनी घोष के ऊपर काफी ज्यादा जुबानी हमले भी हुए। हालांकि, उन्होंने अपना काम जारी रखा। सोशल मीडिया पर लगातरा होते हमलों की वजह से उन्होंने पोस्ट के नीचे अपना कमेंट सेक्शन भी बंद कर रखा है
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें