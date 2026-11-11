ऐक्शन में नजर आईं लोकसभा सांसद सयोनी घोष, रेलवे अधिकारियों संग बैठक

पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद सयोनी घोष बुधवार को रेलवे अधिकारियों संग बैठक करती हुई नजर आईं। उन्होंने इस बैठक की एक वीडियो भी साझा की।

कभी ममता बनर्जी की सिपहसालार रहीं लोकसभा सांसद सयोनी घोष दल-बदल के बाद चर्चा में हैं। कभी केंद्रीय सरकार के खिलाफ तीखे हमलों के लिए मशहूर सयोनी घोष अब प्रोजेक्ट्स और सरकारी कामों के लिए चर्चा में नजर आ रही हैं। बुधवार को सोशल मीडिया पर शेयर किए एक वीडियो में वह रेलवे अधिकारियों से चर्चा करती हुई नजर आईं। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सांसद ने लिखा कि उन्होंने हावड़ा और सियालदह के रेलवे डिवीजनों की बैठक में सांसदों के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सांसद सयोनी घोष अपने अलग लुक में नजर आईं। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "हावड़ा और सियालदह रेलवे डिवीजनों की बैठक में एक सार्थक चर्चा हुई। इसमें ईस्टर्न रेलवे के माननीय जीएम, हावड़ा और सियालदह के डीआरएम, अन्य अधिकारी, प्रतिनिधि और लोकसभा तथा राज्यसभा के माननीय सांसद साथी भी मौजूद थे। उम्मीद है कि समस्याओं का जल्द समाधान निकलेगा, त्वरित कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द परिणाम सामने आएंगे!"