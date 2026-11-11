ममता बनर्जी के करीबी राम पर ये क्या बोल गए, संतों ने दी वॉर्निंग; 5 लाख का इनाम घोषित

राम मंदिर को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने विवादित बयान दे दिया है। अब इस पर संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल, वह समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।

तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद के राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। अब संतों ने ऐलान किया है सांसद की जुबान काटकर लाने वाले को 5 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा है कि आजाद सिर्फ राम और सनातन का ही अपमान करना जानते हैं। लोकसभा सांसद ने कहा था कि अपनी पत्नी को छोड़ने वाले को मंदिर नहीं जाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज ने कहा, 'कीर्ति आजाद का जो जुबान काटकर लाएगा, उसको 5 लाख रुपये इनाम दूंगा। ऐसे कीर्ति आजाद जैसे लोग केवल राम का अपमान करना जानते हैं। सनातन का अपमान करना जानते हैं।'

संत भड़के उत्तर प्रदेश के अयोध्या के महंत देवेशाचार्य महाराज ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम होने का उनके आदर्शों को कीर्ति आजाद जैसे नेताओं की औकात नहीं है कि उनके आदर्शों को जान सके। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए कितना संघर्ष किया है। भगवान ने मां भगवती सीता को वन में ऐसे नहीं छोड़ दिया था। वो भी मर्यादा का समाज को कुछ शिक्षा देने के लिए समाज को संतुलित करने।

तपस्वी छावनी मंदिर अयोध्या के जगदगुरु परमसंह महाराज ने कहा, 'पिता को अपनी मां बता रही है। तो मां बता रही तो बाप भी तो कोई होगा कि बिना बाप का मां हो जाएगी। और बाप को कह रहे कि बाप को नहीं मानोगी। और प्रभु श्री राम को लेकर के कह रही है कि यह कहां की मर्यादा है कि भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा लिया।'

क्या बोले थे कीर्ति आजाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले नेता कीर्ति आजाद ने कहा था, 'क्या हमारे देश में 3200 करोड़ देवी देवता में सिर्फ राम ही भगवान हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा कभी। क्योंकि जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है, अग्निपरीक्षा में जो पास हो गईं हों और उसके बाद सीता को घर से निकाल दिया हो, तो क्यों जाऊं। मैं सीता मां के जन्म स्थान का हूं। सभी को अपने देव दिखते हैं, तो मुझे भी अपनी देवी दिखती हैं।'

उन्होंने कहा, 'मिथिला की बेटी थीं, मेरी मां हैं सीता। मिथिला के रहने वाले हर एक व्यक्ति की मां हैं सीता। दो छोटे छोटे नादान बच्चों के साथ अग्निपरीक्षा में पास होने के बाद आपने निकाल दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम, कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम, बच्चों को क्या बताऊं। मैं कामाख्या जाता हूं, मां काली के दर्शन करता हूं। काली मेरी देवी हैं। मैं काली का उपासक हूं।'

राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने पर उठाए सवाल भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाने पर उन्होंने कहा, 'लोग उनको मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। और मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सीता मां थीं और मैं मिथिला का रहने वाला हूं और सीता मिथिला की बेटी थीं। मिथिला की बेटी का तिरस्कार। एक तो तुम्हारी पत्नी तुमने उसकी अग्निपरीक्षा कराया और अग्निपरीक्षा में पास हो गईं, उसके बाद भी दो छोटे बच्चों के साथ देश निकाला दे दिया। तो क्या मैं मां के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा।'

उन्होंने कहा, ‘मैं कामाख्या जाता हूं। मैं दक्षिण काली जाता हूं। मैं कालीघाट जाता हूं। मैं दिल्ली में काली मंदिर जाता हूं, गोल मार्केट में जो है। तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं। ये एक ही चीज में फंसे हुए हैं राम राम। इनके लिए कृष्ण कोई मायने नहीं रखते।’