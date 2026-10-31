पार्टी ने पूरे नहीं किए अपने वादे, हमें मूर्ख समझते हैं; सांसद ने कर दिया इस्तीफे का ऐलान
नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर बगावत के बीच सांसद रुहुल्लाह मेहदी ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होने कहा कि 3 नवंबर को वह पार्टी और सांसदी से इस्तीफा दे देंगे। पार्टी पर उन्होंने जनता से वादाखिलाफी का आरोप लगाया है।
जम्मू-कश्मीर में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत तेज हो गई है। कैबिनेट में बदलाव के बाद कई विधायक नाराज चल रहे हैं। शुक्रवार को श्रीनगर में कुछ विधायकों ने आगे की रणनीति बनाने के लिए बैठक भी की थी। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोकसभा सांसद रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी और सांसदी दोनों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को वह अपना इस्तीफा सौंप देंगे। रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी पर जनता से किए गए वादे तोड़ने का आरोप लगाया है।
पिता की पुण्यतिथि पर देंगे इस्तीफा
तीन नवंबर को मध्य कश्मीर के बडगाम से तीन बार नेकां के विधायक रहे मेहदी के पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं पुण्यतिथि है, जिनकी मौत एक विस्फोट में हुई थी। मेहदी तीन नवंबर को बडगाम के बहिश्त-ए-ज़हरा पार्क में श्रीएक जनसभा को संबोधित करेंगे।
पार्टी चाहती है औकात में रहे जनता- मेहदी
उनका यह संभावित इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया है जब सत्ताधारी नेकां को हाल ही में हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में शुक्रवार को पार्टी विधायकों के एक समूह की बैठक हुई, जिससे पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। श्रीनगर के सांसद के कार्यालय की ओर से शुक्रवार को एक्स पर जारी एक बयान में श्री मेहदी ने नेकां नेतृत्व पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि युवराज और उनका समूह जम्मू-कश्मीर को अपनी निजी जागीर समझते हैं। इसमें कहा गया है कि वे चाहते हैं कि लोग वोट दें और फिर अपनी औकात में रहें।
370 की बहाली का था वादा- मेहदी
उन्होंने, "वे हमें मूर्ख समझते हैं जो एक टूटे हुए वादे और राजनीतिक मजबूरी के बीच का फर्क नहीं समझ सकते। अगर उनसे अपने ही घोषणापत्र का सम्मान करने को कहो, तो वे हमें ही समझाने लगते हैं कि हम 'रियलपॉलिटिक' (व्यावहारिक राजनीति) के बारे में कितना कम जानते हैं।" सांसद रूहुल्लाह ने कहा, "हमने अनुच्छेद 370 की बहाली, कैदियों की रिहाई और अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने इन्हीं वादों के दम पर सत्ता हासिल की, और फिर जब हमने उनसे इन वादों को पूरा करने की उम्मीद की, तो हमें ही मूर्ख समझा।"
बयान में कहा गया, "हम इस अपमान का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं। पार्टी के भीतर फैली इस सड़न को अंदर से ठीक नहीं किया जा सकता।" इसमें कहा गया कि यह सीट जनता से किए गए वादे के आधार पर जीती गई थी, और मेहदी इस वादे के साथ हुए धोखे में भागीदार बनने के बजाय अपनी सीट छोड़ देंगे। पिछले दो वर्षों से, रुहुल्लाह सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने पार्टी की विचारधारा को छोड़ दिया है और अनुच्छेद 370 को बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गयी है। ऐसी संभावना है कि रुहुल्लाह श्रीनगर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें