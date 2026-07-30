Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NH टोल फ्री में पार करने वाले हो जाएं सावधान, ब्लैकलिस्ट होंगे आपके फास्टैग

By Himanshu Jha
हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली।
Follow us on Google News
share

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों की अधिसूचना के बाद इसके जमीनी और तकनीकी कार्यान्वयन के लिए 28 जुलाई को यह विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया गया है।

NH टोल फ्री में पार करने वाले हो जाएं सावधान, ब्लैकलिस्ट होंगे आपके फास्टैग
नेशनव हाईवे टोल टैक्स। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना रुके सफर की सुविधा देने वाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो प्रणाली में टोल चोरी रोकने के लिए सख्त हो गई है। मुफ्त सफर करने वाले ऐसे सड़क यात्रियों के फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उनके मोबाइल और मेल पर ई-चालान भेजे जा रहे हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने एमएलएफएफ तकनीक लागू करने से पहले ही संबंधित संशोधन नियम अधिसूचित कर दिए गए थे। लेकिन राजमार्गों पर मुफ्त सफर करने वालों की संख्या को देखते हुए अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 28 जुलाई को नया परिपत्र जारी कर सभी हितधारकों को इन नियमों का शत-प्रतिशत और कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

इसमें उल्लेख है कि क्षेत्रीय कार्यालयों, फास्टैग जारीकर्ता बैंकों और टोल ऑपरेटरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी गई है। इसके बाद फ्री-फ्लो लेन का अनुचित फायदा उठाने वालों के फास्टैग सीधे ब्लैकलिस्ट किए जा रहे हैं और मोबाइल व ईमेल पर तुरंत ई-चालान थमाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:टोल टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत, 40% तक होगा सस्ता; NHAI ने बदला फॉर्मूला

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों की अधिसूचना के बाद इसके जमीनी और तकनीकी कार्यान्वयन के लिए 28 जुलाई को यह विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया गया है। इसमें बैंकों और टोल ऑपरेटरों को ऑटो-डेबिट और रिकवरी सिस्टम तुरंत प्रभावी बनाने को कहा गया है। समय पर टोल न चुकाने पर बैंक खातों या फास्टैग वाहक खातों से कानूनी रूप से राशि काटने की प्रक्रिया तय की जाए। वाहन चालकों को सचेत करना कि फ्री-फ्लो का मतलब मुफ्त सफर नहीं है, बकाया न चुकाने पर कड़ी कार्रवाई तय है।

8 से 12% वाहन बिना टोल दिए निकल रहे

एनएचएआई ने देश के सबसे व्यस्त हाईवे सेक्शन पर एमएलएफएफ का व्यापक ट्रायल चलाया है। इसमें गुजरात का वडोदरा-सूरत सेक्शन, दिल्ली का यूईआर-2 व रोहतक बॉर्डर, पंजाब-हरियाणा का पानीपत-जालंधर सेक्शन और गुड़गांव-जयपुर हाईवे शामिल हैं। इन रूटों से रोजाना गुजरने वाले लगभग 8 से 12 फीसदी वाहन बिना टोल दिए निकल रहे थे।

45 हजार वाहन मालिकों को ई-चालान और नोटिस

स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरों और उच्च-तकनीकी आरएफआईडी रीडर्स के डेटा के आधार पर विभाग ने अब तक 45 हजार से अधिक वाहन मालिकों को ई-चालान और नोटिस जारी किए हैं। बार-बार नियम तोड़ने वाले 25 हजार से ज्यादा फास्टैग खातों को ब्लॉक व ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Toll Tax
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।