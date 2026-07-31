'माफ कर दीजिए' पीएम मोदी को गंदी गालियां देने वाली रुचिका सिंह की मां ने मांगी माफी

जंतर मंतर पर पीएम मोदी को गंदी-गंदी गालियां देने वाली रुचिका सिंह की मां ने माफी मांगी है। शालिनी के मुताबिक, रुचिका की मां ने नोएडा पुलिस थाने में एफआईआर होने के बाद एक माफीनामा लिखकर थाने में जमा करा दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्हें अफसोस है।

Ruchika Singh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंदी-गंदी गालियां देकर चर्चा में आईं रुचिका सिंह की मां ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी बेटी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको लेकर वह पहले ही पुलिस थाने में अपना माफीनामा सौंप चुकी हैं। बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के झंडे तले होने वाले नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट के दौरान रुचिका का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद गंदी-गंदी गालियां देती हुई सुनाई दे रही थीं।

सोशल मीडिया पर रुचिका का यह वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद निवासी एक व्यक्ति ने नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें रुचिका सिंह का नाम भी शामिल किया गया। इसके बाद मालमा तूल पकड़ गया और पुलिस ने रुचिका सिंह की तलाश शुरू कर दी। नोएडा पुलिस के मुताबिक रुचिका के ऊपर बीएनएस की धारा 352 (जानबूझकर अपमान करना और शांति भंग करने के लिए उकसाना) और 353 (1) और 356(1) के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी।

अभी तक रुचिका के बारे में जानकारी नहीं मामला दर्ज होने के बाद रुचिका सिंह की तलाश शुरू की गई। यहां से उनके परिचित को तौर पर स्थानीय रूप से सैलून चलाने वाली शालिनी की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि रूचिका अस्थायी रूप से सैलून में काम सीखने के लिए आती थी। यहां पर उसने कोई पहचान पत्र जमा नहीं करवाया था। वह अपना नाम मैन्सिल लिखती थी। शालिनी ने बाद में बताया कि रूचिका सिंह की मां ने उन्हें बताया है कि वह इस मामले में पुलिस को माफी नामा दे चुकी हैं और जो कुछ भी हुआ है। उस पर उन्हें अफसोस है।फिलहाल, रुचिका सिंह और उनकी मां कहां है? इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जिस इलाके में वह रहती हैं, वहां पर भी लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि रुचिका, अपनी मां के साथ यहीं रहती है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद वह दिखी नहीं है।

जंतर मंतर से शुरू हुआ बवाल बता दें, यह पूरा मामला जंतर मंतर से शुरू हुआ था। यहां पर जारी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों को गंदी-गंदी गालियां दी जा रही थी। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर वायरल हो रही थीं। अब इन वायरल वीडियो पर लोगों की नजर पड़ रही है, तो इन गाली देने वालों को ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी आपबीती बताई है कि प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कुछ गलत शब्द बोले लेकिन अब लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।