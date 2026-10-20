टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले रेहान की मां ने किया बेटे का बचाव, बाप ने खोला एक बड़ा राज

शमशीदा ने बताया कि कुछ दिन पहले एक अनजान व्यक्ति उनके घर आया और उनके बेटे को अपने साथ ले गया। इसके बाद से ही रेहान का मोबाइल फोन बंद आ रहा था और पिछले 20 दिनों से उनका अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं हो सका था।

महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से मुलाकात की और उनका हाल-चाल पूछा।

मुंबई के जुहू में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार मुख्य शूटर रेहान के परिवार का बयान सामने आया है। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले आरोपी रेहान की मां शमशीदा ने दावा किया है कि उनके बेटे को बहला-फुसलाकर और झांसा देकर इस "गलत काम" के दलदल में धकेला गया है।

रविवार शाम जुहू में हुई इस फायरिंग में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए थे, जबकि उनके ड्राइवर फिरदौस और एक राहगीर घायल हो गए थे। राजस्थान की कोटा पुलिस और मुंबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोनीपत के रेहान (उर्फ सुक्का), एक नाबालिग और बिहार के बेगूसराय के रहने वाले ऋतिक कुमार (उर्फ रोशन) को ट्रेन से गिरफ्तार किया है।

"वेल्डिंग सिखाने और अच्छे पैसे देने का दिया था झांसा" न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए आरोपी रेहान की मां शमशीदा ने आपबीती सुनाते हुए बताया, "मेरा बेटा अपने परिवार की मदद करने के लिए वेल्डिंग का काम सीख रहा था। बिहार के एक युवक ने उससे कहा था कि उसका भाई गुरुग्राम में वेल्डिंग का काम करता है और वह उसे भी यह काम सिखा देगा। उसने बेटे को अच्छे पैसे देने का वादा भी किया था।"

शमशीदा ने बताया कि कुछ दिन पहले एक अनजान व्यक्ति उनके घर आया और उनके बेटे को अपने साथ ले गया। इसके बाद से ही रेहान का मोबाइल फोन बंद आ रहा था और पिछले 20 दिनों से उनका अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं हो सका था।

मां ने अंदेशा जताया कि उनके बेटे को कोई नशीला पदार्थ देकर अपने वश में किया गया होगा। उन्होंने कहा, "ये लोग कम उम्र के युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उन पर दबाव बनाकर गलत काम करवाते हैं।"

जब शमशीदा से पूछा गया कि वह अपने बेटे से क्या कहना चाहेंगी, तो उन्होंने रुंधे गले से कहा, "मैं बस यही कहूंगी कि बेटा, तुमने जो किया वह बिल्कुल सही नहीं था और किसी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए।"

आर्म्स एक्ट में पहले भी हो चुका है गिरफ्तार दूसरी ओर, रेहान के पिता रईसुद्दीन ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा पढ़ाई-लिखाई में ज्यादा आगे नहीं था और 9वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ चुका था।

रईसुद्दीन ने खुलासा किया कि कुछ महीने पहले भी रेहान को अवैध हथियार से जुड़े एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब एक फैक्ट्री में काम करने वाली उसकी मां ने ही पैसों का इंतजाम करके उसकी जमानत कराई थी।

पिता ने बताया कि रेहान पिछले 10 सालों से उनके साथ नहीं रह रहा था, बल्कि अपनी मां के साथ देवडू गांव में रहता था। उन्होंने बेटे के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उसकी गलत दोस्त-मंडली और संगति को जिम्मेदार ठहराया।

बिश्नोई गैंग के 'अनिल पंडित' से जुड़े थे तार कोटा पुलिस की ओर से की गई शुरुआती पूछताछ में यह बात साफ हो चुकी है कि रेहान सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भगोड़े गैंगस्टर अनिल पंडित के संपर्क में था, जो फिलहाल अमेरिका से गैंग का नेटवर्क चला रहा है।