भारत और यूरोपीय संघ के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स पर मुहर, आपके लिए क्या-क्या होगा सस्ता?

संक्षेप:

भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स नाम दिया है। मंगलवार को नई दिल्ली में हुए भारत-EU समिट में यह घोषणा हुई।

Jan 27, 2026 02:35 pm IST
भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' नाम दिया है। मंगलवार ( 27 जनवरी ) को नई दिल्ली में हुए भारत-EU समिट में यह घोषणा हुई। लगभग दो दशकों की लंबी बातचीत के बाद यह समझौता हुआ, जो दुनिया के करीब 25% जीडीपी और वैश्विक व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा कवर करता है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। यह साझा समृद्धि का खाका है, जो निवेश, नवाचार और सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। वहीं, यूरोपीय नेताओं ने इसे इतिहास रचने वाला कदम बताया, जो हरित ऊर्जा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा।

क्या बोले पीएम मोदी?

समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जारी बयान में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यापारिक गुटों (जिनका द्विपक्षीय व्यापार मूल्य 180 अरब यूरो है) ने इतिहास का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे लोगों को सीधा फायदा होगा... भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता आपसी विकास का खाका है। उन्होंने यह भी बताया कि यूरोपीय संघ में रहने वाले अनुमानित आठ लाख भारतीयों को इससे काफी लाभ होगा।

यूरोपीय संघ के नेता एंटोनियो कोस्टा ने क्या कहा?

वहीं, यूरोपीय संघ के नेता एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ रणनीतिक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में एक साथ खड़े हैं... और हम अपनी साझेदारी को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, ताकि एक लचीली वैश्विक व्यवस्था को आकार दिया जा सके जो शांति और स्थिरता को सक्षम बनाए। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आज का यह मुक्त व्यापार समझौता यूरोप के लिए ऐतिहासिक महत्व का है। इससे लगभग दो अरब लोगों का एक विशाल बाजार तैयार हो रहा है।

कोस्टा ने आगे कहा कि हम शांति और संवाद के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए आप ( पीएम मोदी) पर भरोसा कर सकते हैं और हमें मिलकर वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व दिखाना होगा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने और जीवाश्म ईंधन से हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण जैसे क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।

आइये अब जानते हैं कि इस समझौते से क्या-क्या सस्ता होगा…

  • लग्जरी कारें

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौते के बाद लग्जरी कारें जैसे BMW, Audi, Mercedes जैसी यूरोपीय कारें अब काफी सस्ती हो जाएंगी। माना जा रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती से इनकी कीमतों में लाखों रुपये की कमी आएगी।

  • वाइन और व्हिस्की

इसके अलावे प्रीमियम विदेशी ब्रांड्स के वाइन और व्हिस्की भी सस्ती हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि फ्रांस, इटली, स्पेन की वाइन और स्कॉच व्हिस्की पर टैक्स में बहुत बड़ी कमी हो जाने रेट कम हो जएंगे।

  • दवाएं और मेडिकल उपकरण

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की विदेशी दवाएं और हाई-टेक मेडिकल मशीनें सस्ती होंगी। भारत की जेनेरिक दवाओं का यूरोप में बाजार भी बढ़ेगा।

  • इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक सामान

इस समझौते के बाद मोबाइल, लैपटॉप, एयरक्राफ्ट पार्ट्स आदि पर टैरिफ कम होने से कीमतें घटेंगी।

  • स्टील, केमिकल्स और निर्माण सामग्री

मुक्त व्यापार समझौता होने के कारण शून्य या बहुत कम टैरिफ से कच्चा माल सस्ता होगा, घर-इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की लागत कम होगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
