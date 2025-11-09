Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsmost rogue elements drive thar and bullet said haryana dgp op singh
थार और बुलट चलाने वालों को दिमाग घूमा रहता है, हरियाणा के DGP बोले- पुलिसवालों पर भी नजर है

थार और बुलट चलाने वालों को दिमाग घूमा रहता है, हरियाणा के DGP बोले- पुलिसवालों पर भी नजर है

संक्षेप: हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि थार और बुलट चलाने वालों का दिमाग घूमा हुआ रहता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बदमाश थार और बुलेट चलाते पाए जाते हैं।

Sun, 9 Nov 2025 07:21 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह आजकल अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने कहा है कि जिसके पास थार है हो सकता है कि उसमें पागलपन हो। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाहनों की चेकिंग करने के दौरान अधिकारियों को लोगों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पुलिस आम तौर पर सभी वाहनों की जांच नहीं करती है लेकिन अगर वह कोई थार है तो उसे रोकना तो बनता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ओपी सिंह ने कहा, अगर थार जा रही है तो हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं। बुलट हो या फिर थार, ज्यादातर उपद्रवी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। थार चलाने वाले लोग सड़क पर स्टंट करते हैं। एक एसीपी के बेटे ने सड़क पर अपनी थार से एक शख्स को कुचल डाला। उन्होंने कहा, एसीपी चाहते थे कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए। हमने पूछा कि थार किसके नाम पर रजिस्टर है तो उन्होंने बताया कि बेटे के नाम पर ही है। ऐसे लोगों की गिनती उपद्रवी तत्वों में होती है।

उन्होंने कहा, हम अगर उन पुलिसवालों की ही लिस्ट बनाएं जिनके पास थार है तो पता चलेगा कि उनका दिमाग घूमा हुआ होगा। थार कोई कार नहीं है बल्कि यह बताती है कि हम क्या हैं। आप गुंडागर्दी भी करें और सोचें कि पकड़े नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा।

बता दें कि हाल में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब थार में बैठे लोग उपद्रव करते नजर आए हैं। थार से स्टंट्स करने की वजह से कई बार हादसे भी हुए हैं। कभी थार बिजली के खंबे से लड़ जाती है तो कभी कोई लड़की थार के ऊपर बैठकर रील बनवाती नजर आती है। एक शख्स थार पर चढ़कर पेशाब करता नजर आया था। इसके अलावा अकसर थार की रैश ड्राइविंग की वजह से दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं।

डीजीपी ने कहा कि अब समय आ गया है जब ऐसे रवैये पर लगाम लगाई जाए। लोग सोचने लगे हैं कि उनक पास थार है तो सड़क पर कुछ भी कर सकतेहैं। उन्होंने कहा, आजकल युवाओं और बदमाशों के बीच बुलेट और थार स्टेट सिंबल बन गए हैं। डीजीपी ने कहा कि उनका मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है बल्कि जागरूकता फैलना है कि सड़क पर वाहन जिम्मेदारी के साथ चलाया जाए।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Haryana News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।