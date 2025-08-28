देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन? सर्वे में खुलासा, CM योगी के साथ लिस्ट में ये नाम

देश के लोगों का मूड जानने के लिए किए गए इस सर्वे में कई दिलचस्प आंकड़े भी सामने आए हैं। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी पीएम पद के लिए लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं।

देश में मौजूदा समय में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे टॉप पर है। हाल ही में सामने आए एक सर्वे के नतीजों में यह बात सामने आई है। इंडिया टुडे और C-Voter द्वारा किए गए ‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वे में और भी कई दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। इसके मुताबिक देश में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। वहीं केंद्र की भाजपा सरकार को लेकर भी लोगों की राय सामने आई है।

सर्वे के मुताबिक 36 प्रतिशत लोगों ने योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया। वहीं इस सूची में दूसरा नाम भाजपा की धुर विरोधी पार्टी के मुख्यमंत्री का है। 13 प्रतिशत लोगों ने TMC की संस्थापक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री माना है। वहीं सूची में तीसरा नाम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का है, जिन्हें 7 प्रतिशत लोगों ने सबसे लोकप्रिय CM बताया है। खास बात यह है कि सर्वे में पूरे भारत के अलग-अलग राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया था।

हिमंत बिस्वा शर्मा भी आगे वहीं सर्वे में सिर्फ राज्य के अंदर के लोगों से राय लिए जाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया गया। वहीं छोटे राज्यों की बात की जाए तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग 54 फीसदी मत के साथ सबसे लोकप्रिय CM रहे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 42 फीसदी मत के साथ दूसरे और त्रिपुरा के CM 40 फीसदी वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।