BJP की नई टीम में आधे से अधिक बदले जाएंगे, 60 साल से कम उम्र वाले नेताओं को मौका
60 साल से ज्यादा आयु वाले मौजूदा महासचिव एवं सचिवों को अब नई भूमिका मिल सकती है। संगठन महासचिव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन चर्चा वहां पर भी बदलाव की है।
भाजपा में नए युवा अध्यक्ष आने के बाद अब राष्ट्रीय संगठन को भी युवा आकार दिए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। महासचिव एवं सचिव स्तर पर 60 साल से कम आयु वाले नेताओं को तरजीह दी जाएगी। हालांकि, उपाध्यक्ष के स्तर पर जरूर अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को जगह मिलने की संभावना है। पार्टी में आधे से ज्यादा नए पदाधिकारियों के आने की संभावना है, जिनमें से लगभग आधे विभिन्न राज्यों से केंद्रीय संगठन में लाए जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर युवा नितिन नवीन के आने के बाद उनकी टीम में भी नए तथा अपेक्षाकृत युवा नेताओं को जगह मिलने की प्रबल संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, भविष्य की भाजपा तैयार करने के लिए अध्यक्ष समेत 40 राष्ट्रीय पदाधिकारियों में लगभग 60 फीसदी नए चेहरे होंगे। महासचिव एवं सचिव स्तर पर 60 साल से कम आयु के पदाधिकारियों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है। उपाध्यक्ष स्तर पर आयु को लेकर कुछ लचीलापन रह सकता है ताकि संगठन में अनुभवी नेताओं को समायोजित किया जा सके। नए बदलावों में मौजूदा टीम के आधे से ज्यादा चेहरों को बदला जाना लगभग तय माना जा रहा है।
सूत्रों का कहना है कि 60 साल से ज्यादा आयु वाले मौजूदा महासचिव एवं सचिवों को अब नई भूमिका मिल सकती है। संगठन महासचिव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन चर्चा वहां पर भी बदलाव की है।
सूत्रों के अनुसार, मौजूदा टीम के पांच महासचिवों की जगह नए चेहरे लाए जाने की तैयारी है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में अध्यक्ष के अलावा 13 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 15 सचिव एवं एक कोषाध्यक्ष होता है। सूत्रों के अनुसार, संगठन में महिलाओं की संख्या पहली बार की तुलना में बढ़ेगी। वैसे तो भाजपा के संविधान में एक तिहाई यानी लगभग 13 महिला पदाधिकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे केवल एक बार राजनाथ सिंह के अध्यक्षीय कार्यकाल में ही संभव हो पाया था। नई राष्ट्रीय टीम में देश के सभी हिस्सों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जातीय व सामाजिक समीकरणों का संतुलन भी रखा जाएगा।
भाजपा की नई टीम को लेकर तैयारी शुरू हो गई है, पर उसकी घोषणा में अभी समय लग सकता है, क्योंकि संसद सत्र व आगामी चुनावों पर पार्टी का ज्यादा ध्यान है। चूंकि, बदलाव व्यापक स्तर पर होने हैं इसलिए कई स्तर पर व्यापक चर्चाएं होना भी बाकी हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें