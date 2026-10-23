बांग्लादेश में आधे से ज्यादा विदेशी कैदी भारतीय, सजा पूरी होने पर भी क्यों नहीं हो पा रही वापसी
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के जेल में जितने विदेशी हैं उनमें से आधे से ज्यादा भारतीय हैं। कई ऐसे भी कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है और इसके बाद भी उनकी वापसी नहीं हो पा रही है।
बांग्लादेश की जेलों में बंद आधे से ज्यादा विदेशी भारतीय हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की जेलों में 15 देशों कम से कम 407कैदी बंद हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक इनमें से आधे ने सजा काट ली है और अब उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सकता है। इनमें भारतीयों की संख्या 238 है जिनमें से 168 को रिहा किया जाना है।हालांकि रिहाई की तैयारियां ना पूरी होने की वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ रहा है।
नहीं क्लियर हो पा रही नागरिकता
ढाका में भारतीय दूतावास के काउंसलर विंग ने कहा कि केवल 25 ही ऐसे भारतीय कैदी हैं जिनकी रिहाई होने वाली है। वहीं कई कैदियों की पहचान को लेकर शंकाएं हैं। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने ऐसे 121 कैदियों की लिस्ट भेजी है जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। हालांकि इनमें से ज्यादातर कैदियों की भारत की नागरिकता की पुष्टि नहीं हो पाई है। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय से पता किया जाएगा कि क्या इन कैदियों की असल पहचान की जा रही है और उनकी नागरिकता का पता लगाया जा रहा है?
कैदियों की संख्या पर भी विवाद
इससे पहले जून में भारत की मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि बांग्लादेश में 152 विदेशी कैदियों की रिहाई होनी है जिनमें से 148 भारतीय हैं। यह रिपोर्ट 6 महीने पहले की थी। तभी ये सारे लोग अपनी सजा पूरी कर चुके थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी पहचान का वेरिफिकेशन और फिर डिप्लोमैटिक प्रॉसेस में समय लग सकता है।
बांग्लादेश में भारत के बाद सबसे ज्यादा म्यांमार के कैदी हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट में बताया या है कि म्यांमार के 133 कैदी बांग्लादेश की जेलों में बंद हैं। इसके बाद 6 नाइजीरियन और तीन-तीन पाकिस्तानी और मेलिशियाई कैदी यहां जेल में हैं। सुरक्षा के लिहाज से विदेशी कैदियों को अलग-अलग सेल में रखा जाता है और सीसीटीवी से निगरानी की जाती है। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि सजा पूरी होने के बाद भी इन कैदियों की रिहाई ना होने से प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें