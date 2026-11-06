रामलीला मैदान नहीं गए तो सस्पेंड हो गए 200 कांग्रेस नेता, बोले- अब नेहा बोरा को ही तवज्जो
रामलीला मैदान की रैली में ना शामिल होने पर युवा कांग्रेस के कम से कम 215 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसपर मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने कहा कि अब पार्टी में नेहा बोरा को तवज्जो मिल रही है।
एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 1 नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित की गई विपक्षी दलों की रैली में ना शामिल होने पर कांग्रेस के कम से कम 200 युवा नेताओँ पर गाज गिरी है। युवा कांग्रेस ने इन पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित किए गए युवा कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा कि उनके चाचा का निधन हो गया था और इसलिए वह रैली में शामिल नहीं हो पा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं की जगह अब पार्टी में नेहा बोरा को तवज्जो दी जा रही है।
बीजेपी ने कस दिया तंज
आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करके युवा कांग्रेस ने अपने पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक 8 राज्यों के कम से कम 215 पदाधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी के ही लोग रैली में नहीं आना चाहते थे।
रोहत रजोरिया नाम के एक युवा कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके साथी रवीश पाल सिंह अपने चाचा की तेरहवीं की वजह से रामलीला मैदान की रैली में नहीं जा पाए थे। उन्होंने इसकी जानकारी संगठन को दी थी। इसके बावजूद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें बिना किसी नोटिस के ही सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा कई लोगों ने बीमारी, पारिवारिक कार्यक्रम और शादी की बात कहकर रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के 60, गुजरात के 49, झारखंड के 32, पश्चिम बंगाल के 26, तेलंगाना के 14 और हिमाचल प्रदेश के 13 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि अगले नोटिस तक यह कार्रवाई प्रभावी रहेगी। सस्पेंड किए गए नेताओँ में पांच उपाध्यक्ष, 14 महासचिव, 32 सचिव शामिल हैं।
अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगे लोग- बीजेपी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कांग्रेस पर लगातार मिल रही चुनावी हार की निराशा में देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और दावा किया कि देश की जनता अब कभी भी इस विपक्षी दल पर भरोसा नहीं करेगी।
नागपुर में भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने याद दिलाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था और लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए थे। उन्होंने कहा कि उस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया था और कई लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। गडकरी ने कहा कि राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग, भ्रामक प्रचार या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले करने से कांग्रेस को जनता का समर्थन वापस नहीं मिलने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं, विशेष रूप से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की भाषा पर भी सख्त आपत्ति व्यक्त की। गडकरी ने कहा, "जिस कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार छीनने का पाप किया था, वह आज लोकतंत्र की रक्षा की बातें कर रही है।"
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें