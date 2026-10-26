जम्मू-कश्मीर में सात साल में गायब हुईं 16 हजार से ज्यादा महिलाएं, जानें कितनी अब भी लापता
जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले सात साल में यहां 16 हजार से ज्यादा महिलाएं लापता हो गईं। इनमें से 11338 के बारे में पता लगाया जा सका लेकिन 3255 अब भी लापता हैं।
जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के गायब होने को लेकर एक रिपोर्ट में बेहद सनसनीखेज खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देकर बताया गया है कि 2019 से अब तक जम्मू-कश्मीर में 16397 महिलाएं और लड़कियां गायब हो गईं। इनमें से 14593 बालिग थीं। इनमें से 11338 के बारे में पता चल गया जबकि 3255 अब भी लापता हैं। 2019 से अगस्त 2026 के बीच 1804 नाबालिग लड़कियां गायब हुईं जिनमें से 788 के बारे में जानकारी मिल गई जबकि 1016 का पता नहीं चल पाया।
RTI से मिला डेटा
'द ट्रिब्यून' की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक आरटीआई ऐप्लिकेशन के बाद जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने जिलावार डेटा उपलब्ध करवाया है। इसमें बताया गया है कि 16397 में से 12126 महिलाओं का पता चल गया। जबकि 26 पर्सेंट केस नहीं सुलझ पाए। 2019 मं 1388 महिलाएं और 2022 में 1398 महिलाएं गायब हुई थीं। वहीं 2021 में 1854 ऐसे केस सामने आए। इसी तरह 2019 में 150 नाबालिग लड़कियां गायब हुई थीं। 2020 में यह संख्या 221 और 2022 में 249 हो गई।
2025 में लापता हुईं सबसे ज्यादा महिलाएं
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2025 में सबसे ज्यादा महिलाएं गायब हुईं जिनकी संख्या 2595 थी। इनमें से 2102 के बारे में पता नहीं चल पाया। 2023 में 2242 महिलाएं गायब हुई थीं जिनमें से 699 का पता नहीं चल पाया। वहीं 18 साल से कम की लड़कियां 2025 में 289 गायब हुईं जिनमें से 166 का पता नहीं चल पाया। यह चिंता की बात इसलिए है क्योंकि पिछले सात सालों में गायब हुईं महिलाओं में से ज्यादातर का पता नहीं चल पाया।
अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा पर गौर करें तो 2024 में जम्मू-कश्मीर में किडनैपिंग, या फिर जबरन उठाकर शादी करने के 1202 मामले सामने आए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में छेड़छाड़, रेप, घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के मामले बड़ी चुनौती बने हुए हैं। 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 7 फीसदी की कमी आई थी।
2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3653 केस दर्ज किए गए। इनमें पति या फिर ससुराल वालों की क्रूरता के 524 के स शामिल हैं। वहीं यौन उत्पीड़न के 231 मामले दर्ज किए गए।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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