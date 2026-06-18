हेरोइन-गांजे से कई गुना खतरनाक, क्या है 'आइस' ड्रग, जिसका NCB ने ट्राइसिटी में किया खुलासा

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और चंडीगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने ट्राइसिटी क्षेत्र में सक्रिय एक खतरनाक और पाकिस्तान से जुड़े मेथाम्फेटामाइन तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की चंडीगढ़ जोनल यूनिट और चंडीगढ़ पुलिस ने मिलकर ट्राइसिटी क्षेत्र में सक्रिय एक बड़े और खतरनाक ड्रग तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। यह सिंडिकेट कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित मादक पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से सीधे जुड़ा हुआ है। 12 जून 2026 को शुरू हुए इस संयुक्त अभियान में एनसीबी और पुलिस की टीमों ने सूचना के आधार पर एक वकील द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को चंडीगढ़-मोहाली मार्ग पर रोका। वाहन की सघन तलाशी ली गई, जिसमें 93 ग्राम मेथाम्फेटामाइन (आइस) और 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

इसके बाद जांच टीम ने पंजाब के खरार इलाके में आरोपी के फ्लैट पर छापेमारी की। फ्लैट से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ निकले- 700 ग्राम मेथाम्फेटामाइन (आइस), 250 ग्राम अफीम का भूसा और अन्य संदिग्ध सामग्री। कुल मिलाकर इस अभियान में 793 ग्राम आइस, 10 ग्राम हेरोइन और 250 ग्राम अफीम का भूसा जब्त किया गया है।

एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि बरामद की गई मेथाम्फेटामाइन की मात्रा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) अधिनियम के तहत अधिसूचित वाणिज्यिक मात्रा से लगभग 16 गुना ज्यादा है। इतनी बड़ी मात्रा का जब्त होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह एक सुसंगठित, परिष्कृत और बड़े पैमाने का ड्रग तस्करी रैकेट है, जो ट्राइसिटी और आसपास के इलाकों में युवाओं को नशे की लत लगाने और मादक पदार्थों की आपूर्ति का काम कर रहा था।

अभियान के दौरान आरोपी के साथ रह रही एक महिला को भी हिरासत में लिया गया। बाद में उसे ड्रग तस्करी में सहायता और सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में महिला और आरोपी ने कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं, जिनके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चंडीगढ़ के सेक्टर-36 पुलिस स्टेशन में 25 दिसंबर 2023 को एफआईआर नंबर 476 दर्ज की गई थी। इस पुराने मामले का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि ड्रग नेटवर्क की पूरी कड़ी को जोड़ा जा सके।