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हेरोइन-गांजे से कई गुना खतरनाक, क्या है 'आइस' ड्रग, जिसका NCB ने ट्राइसिटी में किया खुलासा

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और चंडीगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने ट्राइसिटी क्षेत्र में सक्रिय एक खतरनाक और पाकिस्तान से जुड़े मेथाम्फेटामाइन तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया है।

हेरोइन-गांजे से कई गुना खतरनाक, क्या है 'आइस' ड्रग, जिसका NCB ने ट्राइसिटी में किया खुलासा

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की चंडीगढ़ जोनल यूनिट और चंडीगढ़ पुलिस ने मिलकर ट्राइसिटी क्षेत्र में सक्रिय एक बड़े और खतरनाक ड्रग तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। यह सिंडिकेट कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित मादक पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से सीधे जुड़ा हुआ है। 12 जून 2026 को शुरू हुए इस संयुक्त अभियान में एनसीबी और पुलिस की टीमों ने सूचना के आधार पर एक वकील द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को चंडीगढ़-मोहाली मार्ग पर रोका। वाहन की सघन तलाशी ली गई, जिसमें 93 ग्राम मेथाम्फेटामाइन (आइस) और 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

इसके बाद जांच टीम ने पंजाब के खरार इलाके में आरोपी के फ्लैट पर छापेमारी की। फ्लैट से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ निकले- 700 ग्राम मेथाम्फेटामाइन (आइस), 250 ग्राम अफीम का भूसा और अन्य संदिग्ध सामग्री। कुल मिलाकर इस अभियान में 793 ग्राम आइस, 10 ग्राम हेरोइन और 250 ग्राम अफीम का भूसा जब्त किया गया है।

एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि बरामद की गई मेथाम्फेटामाइन की मात्रा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) अधिनियम के तहत अधिसूचित वाणिज्यिक मात्रा से लगभग 16 गुना ज्यादा है। इतनी बड़ी मात्रा का जब्त होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह एक सुसंगठित, परिष्कृत और बड़े पैमाने का ड्रग तस्करी रैकेट है, जो ट्राइसिटी और आसपास के इलाकों में युवाओं को नशे की लत लगाने और मादक पदार्थों की आपूर्ति का काम कर रहा था।

अभियान के दौरान आरोपी के साथ रह रही एक महिला को भी हिरासत में लिया गया। बाद में उसे ड्रग तस्करी में सहायता और सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में महिला और आरोपी ने कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं, जिनके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चंडीगढ़ के सेक्टर-36 पुलिस स्टेशन में 25 दिसंबर 2023 को एफआईआर नंबर 476 दर्ज की गई थी। इस पुराने मामले का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि ड्रग नेटवर्क की पूरी कड़ी को जोड़ा जा सके।

एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह नेटवर्क पाकिस्तान स्थित एक शक्तिशाली ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। वे सीमा पार से आइस और अन्य नशीले पदार्थों की सप्लाई ट्राइसिटी और पंजाब-हरियाणा के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा रहे थे। नेटवर्क के अन्य सदस्यों, फाइनेंसरों, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की पहचान करने के लिए तकनीकी और फील्ड जांच तेज कर दी गई है।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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