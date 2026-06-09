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क्या मौसम विभाग से हुई बड़ी चूक? मॉनसून की एंट्री पर सरकार और वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम वैज्ञानिक अक्षय देवरस ने चौंकाने वाला विश्लेषण साझा किया है। उन्होंने कहा, ‘वायुमंडल के निचले स्तर पर जो हवाएं सोलापुर और उसके आसपास आ रही हैं, वे वास्तव में हिंद महासागर से नहीं, बल्कि उत्तरी अफ्रीका से आ रही हैं।’

क्या मौसम विभाग से हुई बड़ी चूक? मॉनसून की एंट्री पर सरकार और वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

भारत में मॉनसून का आधिकारिक सीजन 1 जून से शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार इसकी शुरुआत ने आम लोगों से लेकर नीति-निर्माताओं और वैज्ञानिकों तक को उलझन में डाल दिया है। एक तरफ जहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मॉनसून के तेजी से आगे बढ़ने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार और मौसम वैज्ञानिक इस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अगर आप भी झुलसती गर्मी के बीच झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं या खेती-किसानी से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि इस समय देश में मानसून की असल स्थिति क्या है।

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देश में 12% कम बारिश: पहले हफ्ते का चिंताजनक आंकड़ा है। मौसम विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 1 जून से 8 जून के बीच देश में मानसून की शुरुआत काफी कमजोर रही है।

लंबी अवधि का औसत: भारत में इस शुरुआती अवधि में आमतौर पर जितनी बारिश होनी चाहिए, इस बार उससे 11.9% कम बारिश दर्ज की गई है।

आठ दिनों का रिकॉर्ड: मानसून सीजन के शुरुआती 8 दिनों में से 7 दिन देश को सामान्य से कम बारिश का सामना करना पड़ा है। देश में अब तक केवल 24.7 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है।

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मौसम विभाग बनाम महाराष्ट्र सरकार: क्यों आमने-सामने आए दोनों?

इस समय सबसे बड़ा विवाद महाराष्ट्र में मानसून के आगमन को लेकर खड़ा हो गया है।

मौसम विभाग का दावा: मौसम विभाग ने घोषणा की कि 4 जून को केरल पहुंचने के बाद मानसून ने बहुत तेजी से दूरी तय की और 8 जून को महाराष्ट्र के सोलापुर तक पहुंच गया।

सरकार की चेतावनी: दूसरी तरफ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7 जून को ही किसानों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने किसानों से साफ कहा कि 'शुरुआती बारिश को देखकर जल्दबाजी में बुआई न करें, क्योंकि मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार सुस्त पड़ने की पूरी आशंका है।'

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वैज्ञानिकों का खुलासा: अफ्रीका से आ रही सूखी हवा ने रोका रास्ता

मौसम विभाग ने जिस मॉनसून के आने का दावा किया है, उसे लेकर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ सहमत नहीं हैं। मौसम वैज्ञानिक अक्षय देवरस ने एक चौंकाने वाला विश्लेषण साझा किया है। उन्होंने कहा, 'वायुमंडल के निचले स्तर पर जो हवाएं सोलापुर और उसके आसपास आ रही हैं, वे वास्तव में हिंद महासागर से नहीं, बल्कि उत्तरी अफ्रीका से आ रही हैं। यह सूखी हवा है। केवल मानसून-पूर्व की गरज-चमक वाली बारिश को देखकर मानसून के आने की घोषणा करना गुमराह करने वाला हो सकता है। इससे किसानों की फसल बर्बाद हो सकती है, क्योंकि अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र में तापमान काफी ऊंचा रहने वाला है।' वैज्ञानिकों के अनुसार, हवा में कम नमी के कारण 20 जून तक दक्षिण-पश्चिमी प्रायद्वीप से आगे मानसूनी बादलों का बनना पूरी तरह रुक गया है।

आपके राज्य का क्या है हाल? कहीं सूखा, कहीं बंपर बारिश

भले ही राष्ट्रीय स्तर पर बारिश में 12% की कमी है, लेकिन जिन राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है, वहां की स्थिति काफी अलग-अलग है। 1 जून से 8 जून के बीच राज्यों में बारिश की स्थिति इस प्रकार है।

मॉनसून भले ही कागजों पर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन मौसम के इस अजीब पैटर्न को देखते हुए देश के मध्य और उत्तर-पश्चिम हिस्सों में रहने वाले लोगों और किसानों को फिलहाल 20 जून तक फूंक-फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। बुआई और खेती से जुड़े फैसले मौसम के पूरी तरह स्थिर होने के बाद ही लें।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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