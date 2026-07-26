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प्रधान गए पर कम नहीं हुआ विपक्ष का गुस्सा, शेष मॉनसून सत्र के लिए बड़ी तैयारी

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विपक्षी दल शेष मॉनसून सत्र के लिए बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसको लेकर सोमवार सुबह दस बजे लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की बैठक होने वाली है। यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के दफ्तर में होगी।

Monsoon Session Opposition leaders still not happy Big preparation for future
Monsoon Session Opposition leaders still not happy Big preparation for future

विपक्षी दल शेष मॉनसून सत्र के लिए बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसको लेकर सोमवार सुबह दस बजे लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की बैठक होने वाली है। यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के दफ्तर में होगी। इस दौरान आगे के लिए रणनीति बनाई जाएगी। गौरतलब है कि मॉनसून सत्र सोमवार से दोबारा शुरू हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इसके बाद विपक्षी दलों का उत्साह निश्चित तौर पर बढ़ा होगा। वहीं, इंडिया गठबंधन के घटक दल छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के मुद्दे को उठाने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी ने भी अमित शाह को पत्र लिखा है।

संसद में चर्चा की कराने की मांग

इंडिया गठबंधन के घटक दल नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के मुद्दे पर सोमवार को संसद में तत्काल चर्चा कराने की मांग जोरदार ढंग से उठाने की तैयारी में हैं। इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा में उपनेता सागरिका घोष ने सोमवार को उच्च सदन में दिनभर के कामकाज को स्थगित करने की मांग करते हुए नोटिस दिया है, ताकि नीट मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले पर तत्काल चर्चा करायी जा सके।

राहुल गांधी का शाह को पत्र

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा अन्य मांगें स्वीकार किए जाने के बाद शनिवार को अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था। हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का रुख पीछे हटने का नहीं है। राहुल गांधी ने शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुए बर्बर हमले की जवाबदेही तय करने की मांग की है। गांधी ने शाह से सवाल किया कि क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति उन्होंने दी थी? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान सैकड़ों छात्र घायल हुए और दावा किया कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की।

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सरकार की क्या तैयारी

सोमवार से जब सदन फिर से शुरू होगा तो केंद्र सरकार कई बिल लाने वाली है। इसमें लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाओं (अनैतिक माध्यमों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया जाएगा। ताकि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को रोका जा सके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। इस बिल में किसी भी पेपर लीक के मामले से निपटने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान हैं। सोमवार के लिए लोकसभा के सूचीबद्ध एजेंडे के मुताबिक, जितेंद्र सिंह सार्वजनिक परीक्षा (अनैतिक साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पेश करने के बाद इसे पास कराने के लिए भी लाएंगे। यह बिल सात प्रमुख संशोधन पेश करता है जो प्रवर्तन की खामियों को बंद करने, समर्पित न्यायिक तंत्र स्थापित करने और आपराधिक परीक्षणों को तेज करने के लिए बनाए गए हैं।

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क्या है प्रस्तावित कानून

प्रस्तावित कानून 2024 के ढांचे को काफी हद तक बदलने का लक्ष्य रखता है और इसमें जांच और न्यायिक कार्यवाही दोनों के लिए कड़े समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों को विशेष तेजी से काम करने वाले न्यायालयों के रूप में सेशन कोर्ट को नामित करने का अधिकार मिलेगा, जो केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए समर्पित होंगे। बिल के प्रावधानों के अनुसार, विशेष तेज ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई रोजाना की आधार पर की जानी चाहिए और मुकदमों को आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।

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जंतर-मंतर पर क्या हुआ

परीक्षा प्रणाली में सुधार, नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉजपा के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर 20 जून को छात्रों का विरोध-प्रदर्शन शुरू हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 28 जून को छात्रों के समर्थन में उतरने और जंतर-मंतर पर आइसा के छह कार्यकर्ताओं के साथ अनशन शुरू करने के बाद सीजेपी के नेतृत्व वाले आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ लिया था। दिल्ली पुलिस की ओर से वांगचुक को 18 जुलाई को जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने के बाद छात्रों और युवाओं का आक्रोश और बढ़ गया था। संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर 20 जुलाई को हुई पुलिस कार्रवाई आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। पुलिस द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के आरोप सामने आए।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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