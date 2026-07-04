ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ के बयान को हथियार बनाने की तैयारी में विपक्ष, मॉनसून सत्र में होगा हंगामा
संसद के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही यह भी तय है कि यह सत्र भी काफी हंगामाखेज होने वाला है। विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है। इसमें सबसे बड़ा हथियार होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का बयान।
संसद के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही यह भी तय है कि यह सत्र भी काफी हंगामाखेज होने वाला है। विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है। इसमें सबसे बड़ा हथियार होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का बयान। वहीं, भाजपा सरकार के कुछ विवादित प्रस्तावों पर भी विपक्ष के हमलावर रहने के आसार हैं। इस प्रस्ताव के तहत, अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक लगातार न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने शनिवार को ऐलान किया कि मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहाकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
राजनाथ सिंह के बयान का विवाद
राजनाथ सिंह के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर विपक्ष हमलावर रुख अपना सकता है। पिछले साल सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि इस दौरान एक भी भारतीय सैनिक को खरोंच तक नहीं आई है। इसके उलट कुछ समय पहले सरकार की तरफ से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। इसको लेकर कांग्रेस हालिया इंडिया गठबंधन के दौरान राजनाथ सिंह पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया था। इसको लेकर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंत्री के खिलाफ संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए एक विशेषाधिकार उल्लंघन नोटिस दिया है।
जेपीसी रिपोर्ट पर नजर
इस संसद सत्र में संविधान (130वां संशोधन) बिल, 2025 पर ध्यान जाने की उम्मीद है। असल में इस कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 17 जुलाई को रिपोर्ट के लिए मिलने वाली है। माना जा रहा है कि जेपीसी, संभवतः बिल के विवादास्पद प्रावधान को हटाने की सिफारिश नहीं करेगी। इसके मुताबिक गंभीर अपराधों के मामलों में अगर पीएम, सीएम और केंद्रीय या राज्य मंत्री गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें स्वतः हटाने का प्रावधान होगा। इसके अलावा, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पिछली सत्र में संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकी, वजह उसके पास इसके लिए संसद में जरूरी संख्याबल नहीं था।
समर्थकों-आलोचकों के तर्क
असल में पीएम और सीएम को पद से हटाने वाले प्रावधान को लेकर समर्थक और आलोचक अलग-अलग तर्क दे रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि नेताओं को केवल आरोपों के आधार पर जेल भेजना जेल जाने के आधार पर हटाने की अनुमति देने वाला कदम सार्वजनिक पदों में जवाबदेही बढ़ाएगा। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इससे मौलिक रूप से संवैधानिक ढांचा बदल जाएगा। विपक्षी दलों को डर है कि यह प्रस्ताव खतरनाक साबित हो सकता है।
सामने होंगी काफी ज्यादा चुनौतियां
अब भले ही जेपीसी अपनी रिपोर्ट संसद के फिर से खुलने से पहले सौंप दे, इस कानून के सामने किसी साधारण बिल की तुलना में ज्यादा चुनौतियां आएंगी। चूंकि यह संविधान संशोधन करने की मांग करता है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 368 के मुताबिक यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग से ‘विशेष बहुमत’ से पास होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या भी कम से कम दो तिहाई होनी जरूरी है। यह संशोधन सीधे कार्यकारी पदों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति और प्रभावी होने से पहले कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है।
भाजपा का जोर ताकत बढ़ाने पर
इस अंकगणित को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसको देखते हुए भाजपा दोनों सदनों में अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसमें चुनावी जीत से लेकर पार्टियों में तोड़-फोन और क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल भी शामिल है। पार्टी अन्य संवैधानिक उपायों को आगे बढ़ाने की कोशिश में भी जुटी है। इसमें परिसीमन से जुड़ा कानून और महिला आरक्षएण बिल शामिल है। यह 131वां संशोधन प्रस्ताव था जो अप्रैल में संसद में पास नहीं हो पाया। इससे स्पष्ट है कि भाजपा या एनडीए के पास बड़े बदलाव के लिए अभी पर्याप्त संख्या नहीं है। ऐसे में 130वां संसोधन विधेयक, जिसमें पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है, सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।