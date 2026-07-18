मॉनसून सत्र: संविधान संशोधन विधेयक लाएगी सरकार, NDA ने कर लिया दो तिहाई बहुमत का जुगाड़

रक्षा मंत्री व सरकार की संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) के अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ शुक्रवार को राजग के प्रमुख मंत्रियों से संसद सत्र के एजेंडे, तैयारी व रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया है।

Monsoon Session: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने साफ किया है कि वह दोनों सदनों में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार की तैयारी महिला आरक्षण विधेयक व उससे जुड़े परिसीमन विधेयक को लाने की है। यह विधेयक बीते बजट सत्र में लोकसभा में दो तिहाई सांसदों का समर्थन न होने से पारित नहीं हो सका था। तब से अब तक राजग का आंकड़ा दोनों सदनों में बढ़ा है और उसके समर्थक दोस्त भी बढ़े हैं।

रक्षा मंत्री व सरकार की संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) के अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ शुक्रवार को राजग के प्रमुख मंत्रियों से संसद सत्र के एजेंडे, तैयारी व रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया है। यह एक अनौपचारिक बैठक थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, के राम मोहन नायडू, किरेन रिजिजू, अर्जुनराम मेघवाल भी मौजूद थे। बाद में सरकार के एक प्रमुख नेता ने कहा कि यह सत्र को लेकर मत्रियों के समूह की अनौपचारिक बैठक थी।

विपक्षी दलों के संपर्क में भी सरकार राजनाथ सिंह के मंत्रालय के कक्ष में लगभग एक घंटे चली बैठक में लाए जाने वाले प्रमुख विधेयक, संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो तिहाई का आंकड़ा, विपक्ष की रणनीति से निपटने आदि पर चर्चा हूई। सरकार के एक प्रमुख मंत्री ने कहा है कि मॉनसून सत्र में सरकार ने किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को लाकर पास करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस और सपा को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों से सरकार संपर्क में है। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए सांसदों के नई पार्टी में विलय व शिवसेना (उद्धव) के बागी सांसदों के शिवसेना में शामिल होने को भी लोकसभा अध्यक्ष के शनिवार को मान्यता दिए जाने की संभावना है।

सरकार ने संकेत दिए हैं सबसे पहले सरकार बीते सत्र के बाद लाए अध्यादेशों पर विधेयक लेकर आएगी। सूत्रों के अनुसार, सरकार जिन पांच नए विधेयकों को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है, उनमें इनकम टैक्स (संशोधन) विधेयक, 2026, सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास संशोधन विधेयक, 2026 शामिल हैं। पहले से लंबित दो विधेयक विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026, जिसे 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था।