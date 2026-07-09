पहले ठिठका पड़ा था, फिर ऐसी आई तेजी कि... एक दिन की देरी से पूरे देश में छाए मॉनसून ने किया कैसा कमाल
मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 15 जुलाई तक व्यापक बारिश जारी रह सकती है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना है।
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी पहुंच गया है, जिसके साथ ही पूरे देश में इसकी दस्तक हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। IMD ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूरे देश में पहुंचने में एक दिन की देरी हुई है। आम तौर पर आठ जुलाई को देशभर में इसका आगमन हो जाता है। मॉनसून इस साल चार जून को केरल पहुंचा, जिससे देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन (जून-सितंबर) की शुरुआत हुई। आम तौर पर यह राज्य में एक जून को दस्तक देता है।
IMD ने एक अच्छी बात बताई है कि भारत में इस साल जुलाई में अब तक सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक, महीने के शुरुआती नौ दिनों में देशभर में 101.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है जो इस अवधि में होने वाली सामान्य वर्षा 73.8 मिलीमीटर से कहीं ज्यादा है। आईएमडी ने 30 जून को जारी अपने मासिक पूर्वानुमान में जुलाई के शुरुआती सात से 10 दिनों में देशभर में बारिश होने का अनुमान जताया था।
9 दिनों में ही देशभर में 101.9 मिलीमीटर बारिश
हालांकि, उसने कहा था कि जुलाई में सामान्य से कम पानी बरसेगा और इस अवधि में पूरे देश में 'दीर्घकालिक औसत' (एलपीए) की 94 फीसदी बारिश होने के आसार हैं लेकिन IMD का वह पूर्वानुमान अब गलत साबित हो गया और शुरुआती 9 दिनों में ही देशभर में 101.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दरअसल, पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से बंगाल से लेकर ओडिशा, झारखंड, बिहार और यूपी तक एक ऐसे मौसमी दशा का निर्माण हुआ जिसने मॉनसून के रफ्तार दी है और वह तेजी से उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ अरब सागर की मॉनसून शाखा ने तेजी से गुजरात और राजस्थान को कवर किया, जिसकी वजह से ठिठका मॉनसून तेजी से पूरे देश को कवर कर पाया है।
कुल बारिश में 14 प्रतिशत की कमी
एलपीए का मतलब किसी खास इलाके में एक तय समय (जैसे महीना या मौसम) के दौरान होने वाली बारिश के औसत से है जिसे आम तौर पर 30 से 50 साल की लंबी अवधि के आधार पर निकाला जाता है। बता दें कि जून में भारत में बारिश में लगभग 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। इस दौरान मध्य भारत सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां सामान्य से 50.4 प्रतिशत कम पानी बरसा। 1901 के बाद से देश में जून महीने के दौरान यह पांचवीं सबसे कम (99.5 मिलीमीटर) बारिश थी। IMD के मुताबिक, देश में एक जून से नौ जुलाई के बीच कुल बारिश में 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
15 जुलाई से मॉनसूनी बारिश की रफ्तार पर ब्रेक
विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, भारत में इस साल मानसूनी बारिश दीर्घकालिक औसत का 90 प्रतिशत रहने की संभावना है, जिसमें चार प्रतिशत की मॉडल त्रुटि हो सकती है। साल 1971 से 2020 तक के डेटा के आधार पर पूरे देश में मौसमी बारिश का एलपीए 87 सेंटीमीटर है। इस कमी की एक मुख्य वजह भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल-नीनो की स्थिति का बनना है जिसके कारण भारत में कम बारिश होती है। मौसम विङाग ने ये भी कहा है कि 15 जुलाई से मॉनसूनी बारिश की रफ्तार थम सकती है और औसत से नीचे रह सकती है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।