पहले ठिठका पड़ा था, फिर ऐसी आई तेजी कि... एक दिन की देरी से पूरे देश में छाए मॉनसून ने किया कैसा कमाल

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 15 जुलाई तक व्यापक बारिश जारी रह सकती है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना है।

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी पहुंच गया है, जिसके साथ ही पूरे देश में इसकी दस्तक हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। IMD ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूरे देश में पहुंचने में एक दिन की देरी हुई है। आम तौर पर आठ जुलाई को देशभर में इसका आगमन हो जाता है। मॉनसून इस साल चार जून को केरल पहुंचा, जिससे देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन (जून-सितंबर) की शुरुआत हुई। आम तौर पर यह राज्य में एक जून को दस्तक देता है।

IMD ने एक अच्छी बात बताई है कि भारत में इस साल जुलाई में अब तक सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक, महीने के शुरुआती नौ दिनों में देशभर में 101.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है जो इस अवधि में होने वाली सामान्य वर्षा 73.8 मिलीमीटर से कहीं ज्यादा है। आईएमडी ने 30 जून को जारी अपने मासिक पूर्वानुमान में जुलाई के शुरुआती सात से 10 दिनों में देशभर में बारिश होने का अनुमान जताया था।

9 दिनों में ही देशभर में 101.9 मिलीमीटर बारिश हालांकि, उसने कहा था कि जुलाई में सामान्य से कम पानी बरसेगा और इस अवधि में पूरे देश में 'दीर्घकालिक औसत' (एलपीए) की 94 फीसदी बारिश होने के आसार हैं लेकिन IMD का वह पूर्वानुमान अब गलत साबित हो गया और शुरुआती 9 दिनों में ही देशभर में 101.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दरअसल, पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से बंगाल से लेकर ओडिशा, झारखंड, बिहार और यूपी तक एक ऐसे मौसमी दशा का निर्माण हुआ जिसने मॉनसून के रफ्तार दी है और वह तेजी से उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ अरब सागर की मॉनसून शाखा ने तेजी से गुजरात और राजस्थान को कवर किया, जिसकी वजह से ठिठका मॉनसून तेजी से पूरे देश को कवर कर पाया है।

कुल बारिश में 14 प्रतिशत की कमी एलपीए का मतलब किसी खास इलाके में एक तय समय (जैसे महीना या मौसम) के दौरान होने वाली बारिश के औसत से है जिसे आम तौर पर 30 से 50 साल की लंबी अवधि के आधार पर निकाला जाता है। बता दें कि जून में भारत में बारिश में लगभग 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। इस दौरान मध्य भारत सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां सामान्य से 50.4 प्रतिशत कम पानी बरसा। 1901 के बाद से देश में जून महीने के दौरान यह पांचवीं सबसे कम (99.5 मिलीमीटर) बारिश थी। IMD के मुताबिक, देश में एक जून से नौ जुलाई के बीच कुल बारिश में 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।