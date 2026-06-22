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बंदरों का ऐसा उत्पात, यहां 2 घंटे तक फंसी रहीं वंदे भारत सहित 5 ट्रेनें

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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केरल में बंदरों की उछल-कूद ने कई ट्रेनों की रफ्तार थाम दी। वंदे भारत समेत 5 ट्रेनें 2 घंटे तक फंसी रहीं। जानकारी के मुताबिक कई रूट पर हजारों यात्रियों को दिक्कत झेलनी पड़ी।

बंदरों का ऐसा उत्पात, यहां 2 घंटे तक फंसी रहीं वंदे भारत सहित 5 ट्रेनें

गली-मुहल्ले में उछल कूद करते बंदरों ने कई बार आपको भी परेशान किया होगा। कभी हाथ से खाने पीने की चीजें ले कर भागना, तो कभी बेवजह रास्ता रोक कर खड़े हो जाना, इन बंदरों को खूब भाता है। लेकिन अब इन बंदरों ने जो हरकत की है, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहां केरल के कोझिकोड रेल रूट पर बंदरों ने ऐसा उत्पात मचाया कि घंटों तक ट्रेनें रोकनी पड़ गईं। हाल यह था कि वंदे भारत ट्रेन को भी 2 घंटे तक रोकना पड़ गया।

घटना रविवार दोपहर की है। जानकारी के मुताबिक यहां रेल की पटरियों के ऊपर से जा रहे हाई-टेंशन बिजली के तारों पर बंदरों की उछल-कूद के कारण तार अचानक टूट गया। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 5 प्रमुख ट्रेनें अपनी जगह पर ही थम गईं। यही नहीं इस रूट पर करीब दो घंटे तक रेल ट्रैफिक पूरी तरह ठप रहा।

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कैसे हुआ हादसा?

दोपहर करीब 3 बजे पय्योली कोट्टक्कल रेलवे गेट और मूराद ब्रिज के बीच बंदरों की एक टोली को खुराफात सूझी। पास की एक मस्जिद में मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक, 5 से ज्यादा बंदरों का एक झुंड रेलवे के ओवरहेड बिजली के तारों पर झूला झूलने लगा। तभी बंदरों के वजन और खिंचाव के कारण हाई-टेंशन केबल अचानक टूट गया। मस्जिद में मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी कोट्टक्कल रेलवे गेट के कर्मचारियों को दी।

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घंटों तक रुकी रफ्तार

सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों को वडाकरा स्टेशन पर ही रोक दिया गया। बिजली का तार टूटने की वजह से दो घंटे तक रूट पूरी तरह जाम रहा, जिससे इन प्रमुख ट्रेनों के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें कासरगोड–तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई लोकमान्य तिलक एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस, कन्नूर-एर्नाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस, चेन्नई मेल और कन्नूर-शोरानूर पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं।

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घटना की गंभीरता को देखते हुए कोइलांडी से एक तकनीकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने शाम करीब 5 बजे तक तार को अस्थाई रूप से ठीक कर दिया। बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया, जिसके बाद बाकी फंसी हुई ट्रेनों का भी सफर दोबारा शुरू हुआ। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेनों को रवाना करने के लिए फिलहाल अस्थाई मरम्मत की गई है। ओवरहेड नेटवर्क के इस पूरे बुनियादी ढांचे को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए जल्द ही एक विशेष टीम काम शुरू करेगी।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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