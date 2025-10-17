Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMongolian Ambassador to India Ganbold Dambajav Shashi Tharoor English
हमारे यहां के बच्चों को शशि थरूर जैसी अंग्रेजी सीखने का मौका मिले, इस देश के राजदूत की हसरत

हमारे यहां के बच्चों को शशि थरूर जैसी अंग्रेजी सीखने का मौका मिले, इस देश के राजदूत की हसरत

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति हुरेलसुख उखना ने मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। बातचीत के दौरान मंगोलिया से भारत को यूरेनियम की संभावित आपूर्ति और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के कदमों पर चर्चा की गई।

Fri, 17 Oct 2025 06:58 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीयों की अंग्रेजी भाषा की जानकारी के चर्चे दूसरे देशों में भी हो रहे हैं। भारत में मंगोलिया के राजदूत का कहना है कि वह अपने मुल्क के बच्चों को भी ऐसी अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर का खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने यह तक कह दिया कि भारतीयों की अंग्रेजी ब्रिटेन के लोगों से भी बेहतर है।

मुंसिफ टीवी से बातचीत में भारत में मंगोलिया के राजदूत गानबोल्ड डैम्बाजाव ने कहा, 'कुछ भारतीय ब्रिटिश और अमेरिकियों से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इसका एक उदाहरण डॉक्टर शशि थरूर हैं। मैं चाहता हूं कि मंगोलिया के हर बच्चे को ऐसी अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिले।आपको पता है कि हमें तथाकथित कम्युनिस्ट हैरिटेज से आजादी पाने में तीस साल लग गए। जुलाई 2023 में मंगोलिया की संसद ने कानून बनाया कि अंग्रेजी हमारी दूसरी आधिकारिक भाषा होगी।'

मंगोलिया और भारत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति हुरेलसुख उखना ने मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। बातचीत के दौरान मंगोलिया से भारत को यूरेनियम की संभावित आपूर्ति और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के कदमों पर चर्चा की गई। मोदी और उखना की बातचीत के बाद दोनों देशों ने डिजिटल समाधान, खनिज संसाधनों की खोज और त्वरित प्रभाव परियोजनाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

दोनों नेताओं की बातचीत के प्रमुख विषयों में मंगोलिया में भारत की सहायता से 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर की तेल रिफाइनरी परियोजना तथा दोनों देशों के बीच समग्र ऊर्जा संबंधों को बढ़ाने के तरीके शामिल थे। उखना चार दिवसीय भारत यात्रा पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी।

मंगोलिया के राष्ट्रपति ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका की सराहना की तथा विशेष रूप से नई दिल्ली के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का उल्लेख किया। अपने मीडिया वक्तव्य में मोदी ने यह भी कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच संबंध महज कूटनीतिक संबंध से कहीं अधिक है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Shashi Tharoor News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।