हमारे यहां के बच्चों को शशि थरूर जैसी अंग्रेजी सीखने का मौका मिले, इस देश के राजदूत की हसरत

भारतीयों की अंग्रेजी भाषा की जानकारी के चर्चे दूसरे देशों में भी हो रहे हैं। भारत में मंगोलिया के राजदूत का कहना है कि वह अपने मुल्क के बच्चों को भी ऐसी अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर का खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने यह तक कह दिया कि भारतीयों की अंग्रेजी ब्रिटेन के लोगों से भी बेहतर है।

मुंसिफ टीवी से बातचीत में भारत में मंगोलिया के राजदूत गानबोल्ड डैम्बाजाव ने कहा, 'कुछ भारतीय ब्रिटिश और अमेरिकियों से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इसका एक उदाहरण डॉक्टर शशि थरूर हैं। मैं चाहता हूं कि मंगोलिया के हर बच्चे को ऐसी अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिले।आपको पता है कि हमें तथाकथित कम्युनिस्ट हैरिटेज से आजादी पाने में तीस साल लग गए। जुलाई 2023 में मंगोलिया की संसद ने कानून बनाया कि अंग्रेजी हमारी दूसरी आधिकारिक भाषा होगी।'

मंगोलिया और भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति हुरेलसुख उखना ने मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। बातचीत के दौरान मंगोलिया से भारत को यूरेनियम की संभावित आपूर्ति और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के कदमों पर चर्चा की गई। मोदी और उखना की बातचीत के बाद दोनों देशों ने डिजिटल समाधान, खनिज संसाधनों की खोज और त्वरित प्रभाव परियोजनाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

दोनों नेताओं की बातचीत के प्रमुख विषयों में मंगोलिया में भारत की सहायता से 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर की तेल रिफाइनरी परियोजना तथा दोनों देशों के बीच समग्र ऊर्जा संबंधों को बढ़ाने के तरीके शामिल थे। उखना चार दिवसीय भारत यात्रा पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी।