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CJP के प्रदर्शन में पूर्व MLA की बेटी से छेड़छाड़, जंतर-मंंतर पहुंचे थे 900 से ज्यादा अपराधी; की गई पहचान

By Ankit Ojha
हिन्दुस्तान टीम
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एक पूर्व विधायक की बेटी ने आरोप लगाया कि 24 जुलाई को जंतर-मंतर पर पर्दर्शन के दौरान उसे गलत तीरके से छुआ गया। उन्होंने पीछे खड़े व्यक्ति को थप्पड़ भी लगाए। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस प्रदर्शन में 989 आपराधी शामिल थे। 

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जंतर- मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पहुंचे थे बड़ी संख्या में आरोपी

जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध-प्रदर्शन के दौरान 24 जुलाई को भाजपा के एक पूर्व विधायक की बेटी के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर इस घटना का खुलासा करते हुए प्रदर्शन में सुरक्षा व्यवस्था और वॉलंटियर्स के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। पीड़िता के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान जब बैरिकेड टूटे और भगदड़ जैसी स्थिति बनी, तब पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गलत तरीके से छुआ। उन्होंने तुरंत पलटकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा और उसे कई थप्पड़ जड़े। आरोप है कि घटना के बाद जब उसने शिकायत की तो एक पुरुष वॉलंटियर ने उस पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। एक अन्य ने कहा ऐसी गलतियां हो जाती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सभी संदिग्धों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस के पास मौजूद तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया था। इसमें पुलिसकर्मियों को विशेष एआई-संचालित स्मार्ट चश्मे दिए गए थे। इन चश्मों में फेस रिकॉग्निशन, वीडियो एनालिटिक्स और थर्मल इमेजिंग तकनीक इन-बिल्ट है। चलते-फिरते भीड़ को देखते समय यदि कोई संदिग्ध सामने आता है, तो फोन पर तुरंत अलर्ट चला जाता है। इसके अलावा इक्षणा वाहन को तैनाय किया गया था जो कि पहली बार 2023 के जी-20 (जी20) शिखर सम्मेलन के दौरान बेड़े में शामिल किया गया था। इसमें आठ फिक्स कैमरे लगे हैं जो 360-डिग्री कवरेज प्रदान करते हैं।

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डीपी-दृष्टि मोबाइल सर्विलांस वैन को विशेष रूप से उच्च भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में अपराधियों और संदिग्धों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल वैन ग्राउंड पर चल रही पुलिस लाइव ऑपरेशन्स को कोऑर्डिनेट करने और सभी सीसीटीवी फीड को एक जगह प्रोसेस करने का काम करती है।

ऐसे लोग मौजूद थे, जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान 20 से 25 जुलाई के बीच वहां 2,873 ऐसे लोग मौजूद थे, जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें 989 ऐसे लोग भी थे जो जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) और अन्य तकनीकी माध्यमों के जरिए इन संदिग्धों की पहचान की गई है। अब जांच इस बात की हो रही है कि क्या ये लोग वहां भड़की हिंसा में शामिल थे। इसमें से जघन्य अपराधों में संलिप्त बदमाशों में से 101 हत्या के आरोपी हैं। 62 पर हत्या के प्रयास, 284 पर डकैती/लूटपाट, 61 पर दुष्कर्म, छह पर पॉक्सो एक्ट, 25 पर महिला उत्पीड़न, 229 पर आर्म्स एक्ट और 67 पर ड्रग्स मामलों से जुड़े आरोप हैं।

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इनमें से आदतन अपराधियों की बात की जाए तो हत्या के आरोपियों में से 42 लोग दो या उससे अधिक मामलों में और 12 लोग 10 से अधिक मामलों में शामिल रहे हैं। डकैती के 155 आरोपी ऐसे हैं जो दो या अधिक बार अपराध कर चुके हैं। आशंका है कि फुटेज में कैद ये वो लोग हैं जो प्रदर्शन की आड़ में हिंसा करने की नीयत से वहां मौजूद थे। फुटेज में कैद इन संदिग्धों में से ही कई पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का शक है, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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