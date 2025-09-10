Mokama Munger National Highway will be four lane Bhagalpur Dumka Rampur rail project also approved मोकामा-मुंगेर नेशनल हाईवे होगा फोर लेन, भागलपुर-दुमका-रामपुर रेल प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsMokama Munger National Highway will be four lane Bhagalpur Dumka Rampur rail project also approved

मोकामा-मुंगेर नेशनल हाईवे होगा फोर लेन, भागलपुर-दुमका-रामपुर रेल प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी

बिहार में मोकामा से मुंगेर तक के नेशनल हाईवे को फोर लेन करने की परियोजना को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन के भी दोहरीकरण का फैसला लिया गया।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 03:47 PM
मोदी सरकार ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन (177 किलोमीटर) के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत 3,169 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, बिहार के मोकामा-मुंगेर नेशनल हाईवे को चार लेन करने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। तीन साल में दोनों प्रोजेक्ट्स पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बुधवार को पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 82.4 किलोमीटर लंबे मोकामा-मुंगेर खंड का निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर किया जाएगा। यह खंड मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों से होकर गुजरता है या उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो भागलपुर से जुड़ता है।

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "इसमें 3,169 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना भी है। अगर हम इस परियोजना को मानचित्र पर देखें, तो यह बिहार से शुरू होकर रामपुरहाट में झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। अभी चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें भागलपुर से मालदा टाउन और रामपुरहाट होते हुए हावड़ा जाती हैं।''

उन्होंने आगे बताया कि इस दोहरीकरण के बाद, कई ट्रेनें भागलपुर से दुमका और वहां से सीधे रामपुरहाट जा सकेंगी। कई पैसेंजर ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें इससे होकर गुजर सकेंगी और यह देवघर तीर्थस्थल को भी जोड़ती है। एक तरह से, दक्षिण बिहार को कोलकाता से जिस कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, वह इस परियोजना से पूरी हो जाती है।

